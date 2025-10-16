Garlasco, chi è il Maurizio nominato dai Sempio. De Rensis sbotta in tv: “Mi stupisce molto” Spunta un’intercettazione risalente al 2017 in cui i genitori di Andrea parlano di una persona misteriosa, considerata “interessante” per l’inchiesta

Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuove figure e nuovi dettagli. Con la revoca del mandato dell’avvocato Massimo Lovati, Andrea Sempio e la sua famiglia sono pronti a guardare al futuro ma nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi continuano ad arrivare inesorabilmente echi del passato. A fare discutere, questa volta, è un’intercettazione risalente al 2017, quandi i genitori di Sempio parlarono di un misterioso ‘Maurizio’ che ora è considerato persona "rilevante" per le indagini. Immediata la reaziondi Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, ospite oggi a Mattino Cinque di Federica Panicucci. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il ‘mistero’ intorno a Maurizio, nominato dai genitori di Andrea Sempio: chi è

Sono giorni bollenti per il delitto di Garlasco dopo la revoca del mandato difensivo di Massimo Lovati (che ora non è più l’avvocato di Andrea Sempio) e l’annuncio di uno ‘scoop’ da parte di Fabrizio Corona proprio sull’omicidio di Chiara Poggi. Le indagini della Procura, intanto, proseguono senza sosta e tra i documenti sequestrati nell’ambito delle recenti perquisizioni sarebbe spuntata un’intercettazione ambientale molto interessante. Stando alle prime ricostruzioni, i genitori di Sempio sarebbero stati sorpresi a parlare di un certo ‘Maurizio’ nel 2017, proprio quando dai loro conti furono prelevati oltre 35mila euro che hanno poi portato all’indagine per corruzione sull’ex pm Mario Venditti e sul ‘sistema Pavia’. Chi è Maurizio? Al momento la sua identità è coperta dal massimo riserbo, ma quel che è certo è che gli inquirenti avrebbero stabilito che si tratta di una persona "interessante" per le indagini e non è da escludere che possa essere stato un ‘tramite’ prima dell’interrogatorio di Andrea Sempio.

"Io di Maurizio conosco solo mio cugino e sicuramente mia moglie non parlava di lui" avrebbe dichiarato Giuseppe Sempio in occasione della perquisizione della sua abitazione lo scorso 26 settembre, come raccontato oggi a Mattino Cinque, in onda su Canale 5. "Non so chi sia questo Maurizio, l’unico che conosce è il cugino di mio marito. È l’unico che mi viene in mente" le parole della madre di Andrea.

La reazione di Antonio De Rensis: cosa ha detto

Ospite della puntata di oggi giovedì 16 ottobre 2025 di Mattino Cinque, anche Antonio De Rensis ha ascoltato con attenzione le parole dei genitori di Andrea Sempio sul ‘misterioso’ Maurizio. Parlando con la conduttrice Federica Panicucci, l’avvocato di Alberto Stasi non ha nascosto tutto il suo stupore, pungendo nuovamente chi portò avanti le vecchie indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: "Mi colpisce molto che non venga ricordato un particolare tanto importante, ma le dieci meno dieci invece a distanza di 18 anni sono ricordate… Effettivamente a volte capita che la memoria ricordi bene alcune cose e male altre".

