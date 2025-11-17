Non solo Garlasco: le migliori serie tv in streaming sui crimini italiani ancora irrisolti Le migliori serie tv in streaming basate su casi di cronaca nera italiana ancora irrisolti o che presentano tutt'oggi dei lati oscuri

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Quella del True Crime è una mania che ha preso sempre più piede nel nostro Paese, negli ultimi anni, alimentata da decine e decine di programmi e podcast in merito. Ovviamente non potevano mancare anche le serie tv, che hanno attinto dai numerosi crimini italiani irrisolti per sfornare prodotti con cui popolare i cataloghi delle varie piattaforme di streaming, di cui oggi ve ne vogliamo proporre 5.

Le migliori serie tv sui crimini italiani irrisolti in streaming

Il Mostro – Netflix

Serie del 2025 e disponibile in streaming su Netflix, Il Mostro affronta il caso del Mostro di Firenze, assassino seriale che ha terrorizzato la Toscana tra il 1968 e il 1985, mettendo a segno 14 omicidi (sebbene gliene siano stati attribuiti 16). In 4 episodi, la miniserie diretta da Stefano Sollima si concentra principalmente sulla famosa Pista Sarda, legata a doppio mandato alle figure dei fratelli Vinci e di Stefano Mele, marito di una delle prime due vittime, Barbara Locci.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marta – Il delitto della Sapienza – Netflix

Il 9 maggio 1997 una studentessa dell’Università La Sapienza di Roma, Marta Russo, 22 anni, viene ferita da un proiettile sparato da una finestra, morendo dopo cinque giorni di coma. La docuserie in due appuntamenti, diretta da Simone Manetti, si serve di immagini d’archivio, alcune mai rese pubbliche, per restituire gli elementi investigativi e privati della vicenda. Marta – Il delitto della Sapienza è disponibile in streaming su Netflix.

Vatican Girl – Netflix

Mark Lewis, in quattro episodi, sviscera il caso della quindicenne Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno 1983 nella Città del Vaticano. Divenuto presto un intrigo su scala internazionale, con le ambiguità della parte ecclesiastica, accusata di aver occultato documenti decisivi per lo scioglimento del caso, è tuttora irrisolto. Vatican Girl è in streaming sul catalogo di Netflix.

Dark Lines – RaiPlay

Contenuto originale della piattaforma di streaming della tv di Stato, è condotto da Valentina Romani, che affronta in 8 episodi, attraverso il media della graphic novel, altrettanti femminicidio. Nell’arco delle puntate sono trattati, tra gli altri, i casi di Meredith Kercher, Simonetta Cesaroni ed Elisa Claps. Trovate Dark Lines in streaming senza costi su RaiPlay.

Il Caso Yara – Netflix

Gianluca Neri ripercorre, in cinque puntate, il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, scomparsa a Brembate di Sopra nel novembre 2010 e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011. Attraverso varie testimonianze, interviste e materiali inediti, il documentario esplora il caso, ma anche le indagini e le controversie legate ai metodi investigativi. Il Caso Yara è in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche