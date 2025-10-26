Garlasco, l'avvocato Taormina gela: "Sempio amante di Chiara". E la perizia scagiona Alberto Stasi: l'indiscrezione Nuove indiscrezioni e post già virali sui social pongono l'attenzione su Andrea Sempio e il suo rapporto con Chiara Poggi e sulla colpevolezza di Stasi: cosa succede

Il delitto di Garlasco è al centro dell’attenzione mediatica da molti mesi e ora sembra che le nuove indagini stiano dando dei frutti. Non sappiamo ancora a chi e a cosa siano arrivati gli inquirenti, a parte ciò che sentiamo dire in televisione, ma ora, in un post su Facebook, l’avvocato penalista Carlo Taormina, ricostruendo tutto ciò che è accaduto fino a questo momento, tra corruzione e nuovi accertamenti sulla dinamica, avvisa Andrea Sempio di un suo possibile arresto, ipotizzando inoltre che Chiara Poggi avesse tradito Alberto Stasi proprio con l’amico del fratello, unico indagato in concorso per l’omicidio. Stando a recenti indiscrezioni, però, il medico legale Cristina Cattaneo, con le sue nuove analisi, sarebbe in grado di scagionare l’ex fidanzato della vittima.

Garlasco, Taormina avvisa Andrea Sempio: "Stanno per arrestarti"

In un post su Facebook – come accennato sopra – l’avvocato Carlo Taormina consiglia ad Andrea Sempio di andare in Procura "coi suoi ottimi avvocati" per farsi interrogare, in quanto gli inquirenti potrebbero arrestarlo presto per chiudere definitivamente l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Secondo il penalista, questa potrebbe essere la mossa delle autorità per "coprire le loro anomale operazioni" e "accontentare" parte "dell’opinione pubblica".

Ma cosa si legge nel commento di Carlo Taormina, diventato virale già pochi minuti dopo la pubblicazione? E perché Sempio dovrebbe andare in Procura? In sostanza, l’avvocato Taormina scrive che "stanno per arrestarlo perché questi magistrati stanno dentro a tunnel per le condotte investigative patologiche che hanno compiuto e stanno compiendo, annunciando colpi di teatro in continuazione rivelatisi ogni volta delle autentiche patacche". Stando alle parole del penalista, l’indagato dovrebbe dire il vero: "Cioè che si è fatto un falso alibi perché non ne poteva più di stare sotto processo da innocente e non da assassino e che per la stessa ragione avrebbe corrotto Venditti o molto più plausibilmente ha dato i soldi agli avvocati che gli hanno fatto credere che li dovevano dare a Venditti".

Ma perché tutto questo? Sempre secondo Taormina, le autorità competenti e i giudici "non sanno più che fare e per placare l’opinione pubblica e per coprire le loro anomale operazioni, potrebbero, come spesso accade, tentare la strada dell’arresto, che è molto attesa dalla parte sanguinaria dell’opinione pubblica e salvarsi anche da possibili responsabilità che a Nordio sono state già sollecitate".

Poi Taormina racconta la sua ipotesi sul movente e sulla dinamica del delitto di Chiara Poggi, o, meglio, scrive che Andrea Sempio dovrebbe dire agli inquirenti che "quella mattina stava a casa con Chiara e Stasi ha fatto irruzione perché sapeva del tradimento di Chiara e quindi, intenzionalmente, andò lì ed esplosero la rabbia e la gelosia che gli fecero assassinare Chiara davanti a Sempio o appena Sempio se ne uscì". E chiude il post citando l’ex avvocato di Andrea, Massimo Lovati: "Faccia presto, Sempio, perché altrimenti la prossima settimana non la finisce in libertà. A proposito, si tratta di un mio sogno lovatiano. O no?".

Garlasco, la nuova perizia scagionerebbe Alberto Stasi: è davvero lui il colpevole?

E dopo le parole dell’avvocato Carlo Taormina su Andrea Sempio e Alberto Stasi, passiamo a elementi più concreti, anche se di certo non c’è ancora nulla, perché sempre di indiscrezione si parla, essendo tutto coperto dal segreto istruttorio per il momento. Sembra che, mettendo insieme le nuove analisi, basate sulla perizia effettuata del medico legale Cristina Cattaneo, lo studio sulle tracce di sangue del Ris di Cagliari e le analisi antropometriche su Andrea Sempio (la misurazione del corpo nel complesso e nelle singole parti, in particolare braccia e gambe), siano emerse novità sull’orario dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto scrive Il Giornale, la perizia della Cattaneo potrebbe scagionare Alberto Stasi. Infatti, le analisi della dottoressa, unite alla riscrittura della dinamica del delitto, sposterebbero l’orario della morte di Chiara in avanti, perché l’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi distinte, rendendo così più solido l’alibi – la tesi scritta a casa propria dalle 09:35 del mattino in poi – di Stasi.

