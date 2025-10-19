Garlasco, l'avvocato di Lovati choc: “Lo scontrino di Sempio? Carta straccia, ecco perché”, le parole che scatenano il caos Il legale di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, mette in discussione il principale alibi di Andrea Sempio.

Massimo Lovati tira la prima bordata dopo l’uscita di scena dal caso di Garlasco. L’ ex avvocato di Andrea Sempio, revocato la scorsa settimana dal team di legali, mette in discussione l’alibi del suo ex assistito nelle indagini sull’uccisoine di Chiara Poggi. Lo scontrino di Vigevano, elemento cardine della difesa di Sempio, secondo Lovati non avrebbe alcun valore senza riscontri esterni. "Lo scontrino è falso", afferma, definendolo "carta straccia". "Se lui continua a usare quello scontrino, va contro un muro".

Garlasco, l’avvocato di Lovati sullo scontrino di Vigevano

Attraverso il suo legale Fabrizio Gallo, Massimo Lovati ha smontato la validità dello scontrino su cui Sempio fonda la propria strategia difensiva. "Lovati sostiene che, se una persona è innocente, non ha bisogno di correre per trovarsi un alibi; perché dire che era lontano dal posto in cui è stata uccisa Chiara Poggi? Per Lovati lo scontrino è solo un indizio: se non si trova il riscontro esterno, come ad esempio una telecamera per fornire la prova della sua presenza, è carta straccia", ha detto a Storie Italiane.

Secondo Gallo, la revoca del mandato da parte di Sempio ha influito sul rapporto tra ex cliente e legale. "Avete visto, rispetto a quando Lovati diceva che era tutta una fandonia e si sarebbe arrivati all’archiviazione, oggi già parla di rinvio a giudizio: ha cambiato idea e, stranamente, cambia quando si sente, a mio avviso, colpito dal fatto che Sempio lo liquida dopo nove anni in cui è stato vicino". Poi ha aggiunto, difendendo l’operato di Lovati: Ha difeso il suo assistito con competenza e tempestività. Altri, in situazioni simili, sono finiti dietro le sbarre".

Angela Taccia e la revoca di Lovati

L’attuale difesa di Sempio, guidata dall’avvocata Angela Taccia e affiancata dal nuovo ingresso di Liborio Cataliotti, conferma le difficoltà con Lovati. "È stata una decisione veramente sofferta. Però è il cliente che deve decidere e io non ho proferito parola su questo. Certo, sappiamo Andrea e io che l’avvocato Lovati è un genio nel suo campo. Però, ultimamente, ahimè, forse aveva altre priorità. La sua priorità non è sembrata più Andrea. Quindi, riunioni rinviate per magari partecipare a trasmissioni televisive o il fatto che non partecipasse a riunioni per la strategia difensiva. Questo ha minato la fiducia del cliente inevitabilmente".

Cos’è lo scontrino di Vigevano e perché è fondamentale

Lo scontrino di Vigevano è un documento fiscale datato 13 agosto 2007, emesso da un parcheggio vicino alla libreria Feltrinelli, che Andrea Sempio ha presentato come alibi per giustificare la sua presenza lontano dal luogo dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco lo stesso giorno. Secondo Sempio, lo scontrino attesterebbe che si trovava a Vigevano intorno alle 11:18, un’ora che coincide con il periodo in cui si ritiene sia stato commesso il delitto.

Tuttavia, la validità di questo alibi è ancora oggetto di controversie. Inoltre, alcune indagini e dichiarazioni di testimoni hanno suggerito che lo scontrino potrebbe non provenire direttamente da Sempio, ma essere stato consegnato da un amico della madre. Lo scontrino diventa un elemento fondamentale perché rappresenta l’unico documento concreto su cui Sempio può basare la propria difesa. La sua presenza o assenza, la data e l’orario registrati diventano quindi cruciali per stabilire la possibile lontananza dell’indagato dal luogo del delitto. Se fosse considerato valido, potrebbe sostenere e blindare l’alibi di Sempio; se invece fosse ritenuto non attendibile, rischierebbe di indebolire gravemente tutta la linea difensiva.

