Garlasco, arrestato il latitante Flavius Savu: collegò l’omicidio di Chiara Poggi al santuario della Bozzola
Condannato per estorsione aggravata ai danni di alcuni religiosi su video di presunti festini a luci rosse nel pavese, Savu lanciò l’ipotesi dell’organizzazione
Flavius Savu è in manette. Il latitante rumeno, infatti, è stato arrestato nella giornata di oggi a Zurigo, in Svizzera. Condannato a 5 anni di carcere per estorsione ai danni di alcuni religiosi del santuario della Bozzola, nei pressi di Garlasco, Savu aveva parlato di un collegamento diretto tra l’omicidio di Chiara Poggi e l’inchiesta sul luogo di culto mariano. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, l’arresto del latitante Savu: lanciò l’ipotesi del santuario della Bozzola
Le indagini sul delitto di Garlasco proseguono ma i tempi si allungano. La Procura di Pavia si sta concentrando su nuovi (e forse decisivi) reperti destinati a fare slittare l’udienza inizialmente fissata al 24 ottobre e il caso di cronaca più discusso degli ultimi anni si arricchisce di infiniti dettagli. Oltre all’ormai famigerato Dna rinvenuto sul pollice della mano destra di Chiara Poggi – che potrebbe rappresentare un punto di svolta per le indagini, nonostante lo scetticismo dell’avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati ospite ieri a Quarta Repubblica su Rete 4 – spunta infatti un arresto molto particolare. Nella giornata di oggi, infatti, Flavius Savu è stato catturato dalle forze dell’ordine a Zurigo, in Svizzera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Condannato a 5 anni di carcere per estorsione aggravata ai danni dell’ex rettore del santuario mariano della Bozzola di Garlasco, don Gregorio Vitali, Savu era da tempo latitante e il suo nome era tornato a fare discutere con la riapertura del caso Garlasco. Alcune voci, infatti, avevano parlato di un presunto collegamento tra l’omicidio di Chiara Poggi e l’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola. Qui sarebbero avvenuti party a luci rosse, esorcismi e quant’altro, ma l’indagine portò anche ai nomi dei cittadini rumeni Flavius Savu e per Florin Tanasie, residenti a Garlasco. I due avrebbero infatti chiesto denaro ai religiosi del santuario mariano per evitare la diffusione dei video dei sopracitati festini. Nel 2014 l’episodio decisivo, quando la richiesta di 250mila euro direttamente alla diocesi di Vigevano fece intervenire i carabinieri.
Sia Savu che Tanasie furono condannati in via definitiva, ma nel corso del processo erano fuggiti all’estero. Proprio recentemente Savu, in un’intervista telefonica avvenuta da una località sconosciuta persino al suo legale, aveva confermato le voci che parlavano di un collegamento tra l’inchiesta della Bozzola e il delitto di Garlasco. Stando alla sua versione, infatti, nel 2007 Chiara Poggi sarebbe venuta a conoscenza di qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e sarebbe stata ‘eliminata’ per assicurarsi il suo silenzio. L’ormai ex latitante non fu però in grado di fare nomi o provare un’effettiva frequentazione della giovane presso il santuario.
Potrebbe interessarti anche
Delitto Garlasco, l'avvocato di Sempio: "L'omicidio di Chiara premeditato. Ecco perché". E spiega: "Il Fruttolo un dono"
Nell'intervista di Tosatto a Lovati vengono affrontate tutte le piste che escludono ...
"Chi l'ha visto?", caso Garlasco: "L'amico suicida di Sempio frequentava il Santuario della Bozzola". La sconcertante verità emersa da una foto social
Cosa è successo nella puntata di mercoledì 4 giugno della storica trasmissione: dal ...
Delitto Garlasco, choc in tv: la pista esoterica e il quadro con la stampella che inquieta. Parla l’autore
A Zona Bianca sono stati evidenziati dettagli e somiglianze all’interno di alcune op...
Garlasco, i satanisti e il killer massone: le piste ‘nere’ esplose sul web (e in Tv)
Tra riti misteriosi, ambiguità, sicari e il mistero del Santuario della Bozzola le t...
Caso Garlasco, le lesioni “raccapriccianti” e la pista dell’esecuzione: l'ultima ipotesi terrificante
Secondo l’ex funzionario di polizia Gianluca Spina Chiara Poggi “è stata seviziata”,...
Garlasco, i nuovi dubbi sull’autopsia ‘ballerina’ e l’ipotesi dell’avvocato di Andrea Sempio: le ultime news in tv
Continua il dibattito intorno all’autopsia effettuato sul corpo di Chiara Poggi, De ...
'Chi l'ha visto?', Sciarelli irrompe nel delitto di Garlasco: la testimonianza choc del latitante
Stasera, Federica Sciarelli torna sull'omicidio di Chiara Poggi, ma anche sugli ulti...
Lo Stato delle Cose, Giletti provoca l'avvocato di Sempio sul caso Garlasco: "Mi sta processando in tv". E parla di "maldicenze"
Nella puntata del 9 giugno, l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, si arrabbia...