Garlasco, nuovo dramma per Andrea Sempio, la madre portata d'urgenza in ospedale. Corona rivela: "Ha avuto un ictus" Il nuovo malore di Daniela Ferrari riporta l’attenzione sulla famiglia Sempio, già segnata da mesi di tensioni e dal ritorno del caso Garlasco sotto i riflettori.

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l’uomo finito di nuovo sotto i riflettori per il delitto di Garlasco, è stata colta da un improvviso malore nella sua abitazione e trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. La notizia, rimbalzata in pochi minuti sui social e poi confermata dalle autorità, ha riacceso l’attenzione su una vicenda che, da anni, continua a intrecciare giustizia, fragilità e clamore mediatico.

Daniela Ferrari, il malore e i soccorsi per la madre di Andrea Sempio

Secondo quanto emerso, il malore avrebbe colto la donna nel primo pomeriggio. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, supportati anche da un’automedica, e Daniela Ferrari è stata trasferita in codice giallo all’ospedale pavese. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto una serie di accertamenti per escludere complicazioni di tipo neurologico. A confermare l’episodio è stata l’avvocata Angela Taccia, che assiste Andrea Sempio, spiegando che la donna si trova sotto osservazione. La situazione, pur destando comprensibile preoccupazione, sembrerebbe essere sotto controllo.

La diffusione della notizia e il video di Fabrizio Corona

Come spesso accade in casi così delicati, le prime informazioni non sono arrivate dai canali ufficiali ma dai social. Fabrizio Corona ha pubblicato una storia su Instagram in cui sostiene che la donna avrebbe avuto un ictus, mostrando un video che riprenderebbe l’ambulanza giunta presso l’abitazione della famiglia. Nella didascalia, l’ex fotografo dei vip scriveva: "Garlasco – oggi ore 14.00, la madre di Sempio ha avuto un ictus". Una versione che tuttavia non trova conferme dirette da fonti mediche o giudiziarie, ma che ha contribuito ad alimentare l’attenzione su una famiglia già provata da mesi di tensioni e inchieste.

I precedenti malori e lo stress delle ultime settimane

Non è la prima volta che Daniela Ferrari accusa un malore. Già lo scorso aprile, durante un’audizione al Comando provinciale dei carabinieri di Milano, la donna si era sentita male dopo poche domande e l’interrogatorio era stato immediatamente sospeso. All’epoca era assistita dagli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, e aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, come consentito a chi rischia di coinvolgere se stesso o i propri familiari. In quella circostanza, come oggi, lo stress sembrava essere un fattore determinante. Negli ultimi mesi la famiglia Sempio è tornata al centro delle cronache giudiziarie, con le perquisizioni del 26 settembre disposte dalla Procura di Brescia nelle abitazioni della donna, del marito e di alcuni parenti, nell’ambito del procedimento che coinvolge l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, accusato di corruzione.

Caso Garlasco: una vicenda senza pace

Il nome di Andrea Sempio, ricordiamo, è riemerso nel nuovo filone d’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La madre, da sempre, ha difeso con forza l’innocenza del figlio, ma il riaccendersi dell’inchiesta e il peso mediatico che ne è seguito hanno reso la loro quotidianità sempre più difficile. Oggi, mentre Daniela Ferrari resta ricoverata per accertamenti, la speranza della famiglia è che possa riprendersi presto.

