Caso Garlasco, Andrea Sempio verrà licenziato il 31 agosto: cosa sta succedendo al lavoro e perché perderà il posto Il 38enne perderà il posto nel negozio di telefonia insieme ad altri tre colleghi: cosa sta accadendo nella vita dell'indiziato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Andrea Sempio verrà licenziato il 31 agosto, ma la decisione, almeno formalmente, non sarebbe legata all’inchiesta sul delitto di Garlasco che da oltre un anno lo vede al centro dell’attenzione mediatica. Il 38enne perderà infatti il posto insieme ad altri tre colleghi a causa di un cambio di gestione del negozio di telefonia nel quale lavora. Una nuova difficoltà che si aggiunge a una situazione personale già profondamente cambiata negli ultimi mesi.

Garlasco, Andrea Sempio: il licenziamento e la speranza di essere riassunto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il rapporto di lavoro terminerà dunque alla fine di agosto. La prospettiva, tuttavia, non sarebbe necessariamente quella di rimanere senza occupazione a lungo: Sempio spererebbe infatti di poter essere riassunto dalla nuova gestione una volta completato il passaggio di proprietà. Resta però da capire quale sarà l’atteggiamento del nuovo gestore nei suoi confronti. La notorietà conquistata suo malgrado e soprattutto la presenza costante di giornalisti e curiosi intorno alla sua figura potrebbero rappresentare un elemento poco gradito per chi si troverà a organizzare la nuova attività. Per Sempio, quindi, il cambio di gestione potrebbe trasformarsi in un ulteriore momento di incertezza, proprio mentre la vicenda giudiziaria è ancora lontana dall’essere conclusa.

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Il mancato rinnovo dell’affitto

Il licenziamento arriva inoltre a pochi mesi da un’altra importante conseguenza nella vita quotidiana del 38enne. Il proprietario dell’appartamento che Sempio aveva preso in affitto a Voghera aveva infatti scelto di non rinnovare il contratto di locazione. Anche in quel caso, secondo quanto emerso, l’attenzione provocata dalla vicenda di Garlasco avrebbe creato una situazione difficile per la tranquillità degli altri residenti. Sempio è così tornato a vivere nella casa dei genitori, in via Canova, dove si trova anche la madre Daniela Ferrari, recentemente dimessa dall’ospedale. Una sistemazione che, almeno in questo momento, gli consente di rimanere vicino alla famiglia mentre continua ad affrontare una fase particolarmente delicata.

La data che pesa più del 31 agosto

Il lavoro, però, non è l’unica preoccupazione all’orizzonte. La data decisiva resta il 28 settembre, termine entro il quale la Procura di Pavia dovrebbe arrivare alla chiusura delle indagini preliminari sul nuovo filone dedicato alla morte di Chiara Poggi. Gli investigatori stanno lavorando sugli elementi raccolti negli ultimi mesi, compresi gli accertamenti sulla traccia della suola rinvenuta sulla scena del delitto e quelli sul Dna individuato sui margini ungueali della vittima. Proprio quest’ultimo elemento resta particolarmente discusso, dal momento che non sarebbe possibile stabilire con certezza quando e in quale circostanza la traccia biologica sia stata depositata. L’ipotesi investigativa continua a indicare Sempio come sospettato dell’omicidio, ma sarà l’esito delle indagini e delle valutazioni della Procura a stabilire quali saranno i prossimi passaggi giudiziari.

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