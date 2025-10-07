Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in Tv, l'amico di Andrea Sempio spara a zero: “Stasi attirò l'attenzione, lasciate perdere le indagini del 2008”

Intervistato a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, Roberto Freddi ha ripercorso alcune incongruenze del caso Poggi, dallo scontrino all’interrogatorio

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e, ovviamente, a ritagliarsi spazio in tv. Ieri lunedì 6 ottobre 2025 si è tornati a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi anche a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Nel corso della puntata un inviato del programma ha intervistato Roberto Freddi, amico dell’epoca di Andrea Sempio, che non ha usato troppi giri di parole per dire la sua sul caso. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, parla l’amico di Andrea Sempio Roberto Freddi

Dopo l’ex pm Mario Venditti e i due ex carabinieri, il delitto di Garlasco si arricchisce di un nuovo ‘protagonista’ con l’intervista a Roberto Freddi, intervistato ieri a Lo Stato delle Cose. Vecchio amico di Andrea Sempio, l’uomo ha raccontato la sua versione dei fatti senza mezzi termini. "Quali carte? Se sono quelle del 2008, lasci perdere" ha spiegato Freddi all’inviato del talk show condotto da Massimo Giletti, lasciando intendere come le prime indagini condotte nel 2018 non siano da considerare attendibili: "Ma non lo sa che hanno verbalizzato che io ho fatto 10 minuti di interrogatorio? Ma secondo lei è sensato?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il signor Freddi ha anche detto la sua sull’ormai famigerato scontrino che scagionerebbe il suo amico dell’epoca Andrea Sempio, lanciando un nuovo scenario. "Non mi parli dello scontrino, per piacere. Ma è possibile che non lo capisce nessuno? Non è un alibi, è un indizio" ha dichiarato l’uomo, spiegando che ai tempi si sarebbe dovuto ricorrere ad altri mezzi per provare l’innocenza di Sempio: "Da quello scontrino si deduce che c’era un parcheggio a pagamento. Dove li trovi? In periferia o verso il centro? E vuole che un comune come Vigevano non abbia installato delle telecamere per il controllo della città? Oppure che un’attività non abbia telecamere e non l’abbia ripreso?". Freddi ha infine raccontato come, secondo lui, l’attenzione mediatica abbia giocato un ruolo fondamentale: "Loro sono partiti da lì perché chi è adesso in carcere, indipendentemente che abbia torto o ragione, se l’è andata a cercare. Si è attirato un’attenzione negativa contro e quindi sono andati dritti per quella strada. Non sto dicendo che è stato Alberto Stasi. La domanda che mi faccio è: ‘Perché proprio Andrea?’. Non è l’unico amico di Marco, ci sono io, gli altri".

La reazione dei social all’intervista di Freddi

In giorni particolarmente infuocati intorno al dibattito sul delitto di Garlasco, ovviamente, le parole di Roberto Freddi non hanno lasciato il popolo del web indifferente. In tanti hanno sottolineato la presenza della madre dell’uomo ("Un altro di 40 anni che si fa intervistare con la mamma affianco?"), in tantissimi hanno discusso sulla sua intervista ricca di spunti: "Oggi non ci sono novità salienti se non l’Intervista a Freddi che, come giustamente abbiamo notato tutti, ha detto più cose lui in 3 minuti che tutta Garlasco in 18 anni", "Hai capito Freddi come le spara le bordate al suo amico… ‘Non è un alibi, è un indizio…’" si legge sui social, o ancora: "L’amico dice a mio parere tre cose molto interessanti: 1-Stasi ha attirato su di sé le attenzioni 2-Sempio non era l’unico amico di Marco 3-Finalmente stanno facendo quello che non hanno fatto 18 anni fa".

Potrebbe interessarti anche

Andrea Sempio

Garlasco in TV, arriva la svolta: il PC ritrovato, i due carabinieri e il nuovo alibi di Sempio

Emergono nuovi dettagli ‘sfuggiti’ nelle prime indagini: gli ultimi aggiornamenti su...
Andrea Sempio e Selvaggia Lucarelli

Garlasco, l’alibi provvidenziale di Sempio: il nuovo scontrino e la bordata di Selvaggia Lucarelli che fa infuriare il web

Il caso Garlasco si infittisce: un nuovo scontrino di Sempio potrebbe rafforzare il ...
Chiara Poggi

Garlasco in Tv: nuovo scoop sul Santuario e la rivelazione che stravolgerà (ancora) le indagini. Le ultime news

Stasera gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condot...
Antonio De Rensis - Massimo Lovati

Delitto Garlasco, la reazione di Lovati e De Rensis alle intercettazioni e all’ipotesi corruzione. Social scioccati: “Aperto il vaso di Pandora”

Massimo Lovati, Angela Taccia, Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno detto la lo...
Andrea Sempio

Delitto Garlasco, spuntano le intercettazioni di Andrea Sempio con i due ex carabinieri: “Contatti senza alcuna ragione investigativa”

Nella puntata di ieri di Quarta Repubblica di Nicola Porro si è tornati a parlare de...
Garlasco a Lo Stato delle Cose: cosa è successo nella puntata del 22 settembre 2025

Delitto Garlasco, Giletti furioso sui tabulati di Marco Poggi: "Vergognoso". E sbotta con Lovati: "Lo faccio meglio io"

Nella puntata del 22 settembre a Lo Stato delle Cose di Giletti succede di tutto: sc...
Mario Venditti - Andrea Sempio - Quarto Grado

Delitto Garlasco, l’ombra delle ‘mazzette’ al pm e le intercettazioni dei genitori di Sempio. Le ultime news in tv

Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e della nuova inchiesta su Mario ...
Garlasco a Ore 14 Sera: cosa successo puntata 25 settembre 2025

Garlasco, Milo Infante sui genitori di Sempio: "A Ore 14 poltrone scomode". E l'avvocato De Rensis attacca: "Dura non farlo"

Nella puntata del 25 settembre tanti dubbi su Andrea Sempio e i suoi amici dell'epoc...
Garlasco Lo Stato delle Cose cosa successo puntata 6 ottobre 2025

Garlasco, Giletti senza freni con De Rensis: "È contento, avvocato?". E la querela alla madre di Sempio

Nella puntata del 6 ottobre de Lo Stato delle Cose, qualche scontro verbale con De R...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Angela Taccia

Angela Taccia
Andrea Sempio

Andrea Sempio
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963