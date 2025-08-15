Trova nel Magazine
Garlasco, al via altre analisi per più certezze: spunta una nuova figura (vista in tv)

Fatta chiarezza sul Dna di Ignoto 3, la Procura di Pavia ha nominato una nuova consulente tecnica (già impegnata nel caso Gambirasio) per ulteriori esami

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco sono appena iniziate. Fatta chiarezza sul chiacchieratissimo DNA di Ignoto 3, infatti, la Procura di Pavia non si fermerà e continuerà a condurre approfondite analisi sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, a cominciare da un attento riesame di tutti i reperti. La Procura ha anche nominato una nuova consulente tecnica: Cristina Cattaneo, nota al pubblico televisivo per alcune sue ospitate in Rai. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, un nuovo consulente tecnico per le indagini

Il comunicato della Procura di Pavia diffuso pochi giorni fa ha sciolto il ‘nodo’ del Dna di Ignoto 3, facendo chiarezza una volta per tutte sulla contaminazione della famigerata garza utilizzata per estrarre materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi al tempo del delitto di Garlasco. Non previste dall’incidente probatorio, queste ulteriori analisi sono state condotte per "evitare eventuali indagini su terzi soggetti" e hanno stabilito la natura involontaria della contaminazione, avvenuta in sala autoptica dal corpo di un altro giovane morto nel 2007.

Il Dna di Ignoto 3 non verrà dunque preso in considerazione (ma i legali di Alberto Stasi hanno promesso di non fermarsi a questo punto) e la Procura di Pavia proseguirà le indagini ancora più approfonditamente. La Procura ha anche nominato una nuova consulente tecnica: Cristina Cattaneo. La professoressa rafforzerà le indagini tramite ulteriori analisi di tutti i reperti raccolti sia sul corpo di Chiara che nella villetta di via Pascoli il 13 agosto del 2007. A lei il compito di valutare (e rivalutare) il tutto, dall’arma del delitto al concorso di più persone.

Chi è Cristina Cattaneo, il medico designato dalla Procura di Pavia

Nuova figura centrale per le indagini sul delitto di Garlasco in quanto consulente tecnica, Cristina Cattaneo è una professoressa ordinaria del del Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano. In passato è stata impegnata in casi molto famosi come quello di Yara Gambirasio, di Serena Mollicone e anche delle Bestie di Satana, più recentemente in quello di Liliana Resinovich. Per alcune sue (rare) interviste, l’anatomopatologa e medico legale è stata anche in tv, ospite di Giorgio Zanchini a Quante Storie nel 2019, ma anche di Francesca Fialdini a Le Ragazze poco più di due anni fa. "Restituire la verità in un delitto è soprattutto un diritto di chi rimane" aveva dichiarato Cattaneo lo scorso anno a Studio Aperto.

Programmi

