Garlasco, Alberto Stasi assume la nuova avvocata Elisabetta Aldrovandi: da Mattino Cinque al pool legale, ecco cosa farà
Una nuova difesa digitale per Alberto Stasi: come l'ingresso di Elisabetta Aldrovandi si mira a proteggere l'immagine e la reputazione del giovane, tra social e altri media.
Di Garlasco si continua a parlare anche questo weekend. L’attenzione è nuovamente rivolta su Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Dopo la riapertura delle indagini e la crescente attenzione online, Stasi è stato al centro di numerose accuse pesanti, che hanno spinto la sua difesa legale a rafforzarsi con l’ingresso di una figura di grande esperienza: l’avvocata Elisabetta Aldrovandi.
Garlasco, Alberto Stasi sceglie Elisabetta Aldrovandi come avvocato
"Nell’ultimo anno c’è stata un’esplosione di interesse per il caso Garlasco e la figura di Alberto Stasi è tornata in auge, nel bene e nel male", ha dichiarato Elisabetta Aldrovandi ospite del canale YouTube Gianca net. La legale ha confermato di essere entrata a far parte del team difensivo di Stasi, specificando che il suo compito principale sarà la tutela della reputazione dell’uomo sui social e sul web. "Soprattutto sui social ci sono personaggi che si divertono a spargere video e contenuti palesemente diffamatori", spiega la legale. Di fronte a questo proliferare di offese online, Aldrovandi ha deciso di intervenire per "tutelare la sua reputazione e la sua dignità", procedendo con azioni legali mirate ai casi di diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi.
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Chi è Elisabetta Aldrovandi, i trascorsi
Elisabetta Aldrovandi è avvocato dal 2000, iscritta presso il Foro di Modena, specializzata in diritto di famiglia, responsabilità medica e successioni. Dal 2007 si occupa di vittime di reati violenti e, dal 2017, è co-fondatrice dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime e Garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la Lombardia. La sua esperienza è consolidata anche nel campo accademico, essendo docente di Criminologia e Vittimologia presso la facoltà triennale Limec-SSML di Milano, e partecipa regolarmente in audizione in Commissione Giustizia alla Camera e al Senato sui disegni di legge riguardanti le vittime. Inoltre è un volto ricorrente nel pool di ospiti di Mattino Cinque.
Il team legale di Alberto Stasi
Il caso Garlasco ha visto nel tempo diversi avvocati susseguirsi nella difesa di Alberto Stasi. Inizialmente, il compito era affidato ad Angelo Giarda, titolare dello studio legale omonimo, scomparso nel 2021. A sostituirlo è stata l’avvocata Giada Boccellari, che ha svolto il proprio tirocinio proprio nello studio Giarda lavorando anche sul caso Garlasco. Boccellari è affiancata da Antonio De Rensis, noto come uno dei massimi esperti di diritto dello sport in Italia e difensore di numerosi atleti, dirigenti e società sportive.
La strategia difensiva del pool di Stasi
Con l’ingresso di Elisabetta Aldrovandi, il team legale di Stasi non si concentra solo sugli aspetti processuali del caso, ma amplia la propria azione alla tutela della reputazione del condannato nel contesto digitale. La strategia mira a contrastare le diffamazioni e le accuse che continuano a circolare, garantendo che la dignità di Stasi non venga ulteriormente compromessa dall’esposizione mediatica. L’intervento di Aldrovandi rappresenta quindi un passo significativo nella gestione della figura pubblica di Stasi, dimostrando quanto la difesa legale moderna richieda competenze non solo in tribunale, ma anche nel controllo della narrativa online e nella protezione dell’immagine personale.
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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