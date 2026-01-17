Game of Thrones, i sequel su Jon Snow e Arya e il prequel su Aegon: il futuro della saga Ecco tutto ciò che ci aspetta nel futuro di Game of Thrones, tra film in sviluppo, spin-off, prequel e sequel: cosa bolle in pentola in HBO?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Non solo Il cavaliere dei Sette Regni e la stagione 3 di House of the Dragon nel futuro del franchise di Game of Thrones, ma anche prequel, sequel e nuovi film. HBO e Warner sembrano avere le idee ben chiare su ciò che vogliono nei prossimi anni per la saga basata sui romanzi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin e per i fan si prospetta un lungo menù di prelibatezze. Ecco tutto ciò che abbiamo raccolto.

Sequel, prequel e film: il futuro della saga di Game of Thrones

The Hollywood Reporter ci aiuta a fare chiarezza su un paventato film sequel di Game of Thrones con protagonista Jon Snow e su cui lo stesso George R.R. Martin si era detto al lavoro. Secondo il magazine, infatti, HBO avrebbe in sviluppo un film su Jon Snow e Arya Stark, nonché un prequel incentrato sulla figura di Aegon I il Conquistatore, primo Targaryen a sedere sul Trono di Spade a Westeros. Riguardo al primo progetto, leggiamo su The Hollywood Reporter che: "Kit Harington, lavorando con due sceneggiatori della sua serie drammatica Gunpowder, era interessato a delineare una storia di Jon Snow ambientata dopo gli eventi della serie principale: in questa storia Jon vive da solo, è un uomo distrutto con disturbo da stress post-traumatico, ha scacciato il suo metalupo Spettro e ha gettato via la sua spada Lungo Artiglio. Nel progetto originale, Harington voleva anche che Jon morisse".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

HBO avrebbe trovato questa premessa sin troppo deprimente, lasciando temporaneamente perdere l’idea, salvo poi rivolgersi allo sceneggiatore Quoc Dang Tran di Drops of God per trovare una direzione nuova. "Un’idea è quella di spostare la storia nella terra di Essos e aggiungere un altro personaggio leggendario estremamente popolare: Arya Stark", riporta il magazine. Un film "di coppia", quindi, uno spin-off dedicato anche alla sorella minore. Non è chiaro, tuttavia, in che modo Kit Harington sarà coinvolto nella realizzazione.

Finalmente vedremo la conquista di Westeros da parte di Aegon I… forse

In cantiere, oltre a una serie animata spin-off incentrata sul personaggio del Serpente di Mare di House of the Dragon (Corlys Velaryon), ci sarebbe un lungometraggio con protagonista Aegon I Targaryen. Inzialmente doveva trattarsi di una serie tv curata dallo stesso sceneggiatore impegnato su The Batman 2, Mattson Tomlin, salvo poi assumere connotati più "imponenti". L’idea nella testa dei vertici HBO è quella di un kolossal fantasy sulla scia di Dune e che racconti la presa di Westeros da parte di Aegon I con l’aiuto delle sue sorelle-mogli, Rhaenys e Visenya secoli prima degli eventi di House of the Dragon e di Game of Thrones.

Il trio conquistò sei dei sette regni: solo Dorne, infatti, mantenne la sua indipendenza fino a molto tempo dopo. In House of the Dragon, viene rivelato che Aegon intraprese la sua conquista perché previde la fine dell’umanità a causa di un inverno proveniente dal Nord, e che un Targaryen avrebbe dovuto sedersi sul Trono di Spade per riunire i Sette Regni e affrontare la minaccia incombente. Questa predizione nella serie viene chiama "A Song of Ice and Fire", ovvero Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Il film su Aegon, quindi, farebbe da "ponte" tra le due serie televisive.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche