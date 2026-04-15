Game of Thrones, il film su Aegon il Conquistatore si farà: quando esce e la novità di Warner Bros
Sul palco del CinemaCon di Las Vegas è stato annunciato il titolo ma anche la data di uscita del primo kolossal ambientato nell'universo di Game of Thrones
Warner Bros è scatenata e letteralmente infuocata sul palco del CinemaCon: dopo aver mostrato il primo teaser del prossimo film dell’universo de Il signore degli Anelli, ovvero La caccia a Gollum (di cui è anche stato svelato il cast ufficiale), ecco che fa capolino anche la conferma definitiva del film di Game of Thrones sulla Conquista di Aegon. L’evento di Las Vegas non solo ci svela il titolo del prossimo film dell’universo di Game of Thrones, ma anche quando esce. Ecco tutto ciò che abbiamo raccolto.
Warner Bros: il film su Game of Thrones si farà ed ecco quando esce
Si chiamerà Game of Thrones: Aegon’s Conquest, il film appena annunciato ufficialmente da Warner Bros sul palco del CinemaCon di Las Vegas. Si tratta comunque, come ammesso dagli stessi studios, di un titolo provvisorio e quindi soggetto a possibili modifiche in corso d’opera. È però chiarificatore riguardo quale sarà la trama della pellicola, ambientata evidentemente durante il periodo in cui Aegon I Targaryen ha attraversato il Mare Stretto a dorso di drago assieme alle sue sorelle e ha conquistato Westeros. Il re è colui che ha riunificato i Sette Regni sotto un’unica corona, forgiando il leggendario Trono di Spade fondendo le armi dei nemici sconfitti e regnando assieme alle sue sorelle-mogli, Visenya e Rhaenys.
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Il film, il primo vero e proprio kolossal dell’universo di Game of Thrones, si baserà sul libro Fuoco e sangue, in è narrata l’ascesa e la caduta di Casa Targaryen. Parte di esso è stata utilizzata anche per la serie HBO House of the Dragon, di cui uscirà tra poco la terza stagione. Il film è stato presentato come parte del programma "2027 e oltre" dei Warner Bros, dunque potrebbe arrivare anche nel 2028.
Il futuro di Game of Thrones
Oltre alla terza stagione di House of the Dragon, in programma per giugno 2026, nel 2027 vedremo anche la stagione 2 di A Knight of the Seven Kingdoms, le cui riprese hanno subito uno stop per una violentissima tempesta che si è abbattute sulle Canarie, location scelta dalla produzione per rappresentare il Regno di Dorne.
Game of Thrones: La Conquista di Aegon sarà scritto da Beau Willimon, già showrunner di House of Cards su Netflix e sceneggiatore della serie di successo di Disney+ Andor, ambientata nell’universo di Star Wars.
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