Game of Thrones: il film su Aegon il Conquistatore si farà, ma c’è un problema che gela i fan: ecco quale Warner Bros. Discovery inserisce il progetto nella programmazione oltre il 2027: il primo film di Game of Thrones arriverà al cinema non prima del 2028.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I fan di Game of Thrones dovranno aspettare ancora a lungo, ma dal mondo di Westeros arriva finalmente un segnale concreto. Il film dedicato ad Aegon il Conquistatore, già annunciato da Warner Bros. Discovery, è comparso per la prima volta nella programmazione cinematografica della major oltre il 2027. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché potrebbe indicare la finestra di uscita di Aegon’s Conquest: il primo lungometraggio ambientato nell’universo creato da George R.R. Martin. La storia porterà sul grande schermo la conquista dei Sette Regni da parte del primo Targaryen.

Game of Thrones, il film su Aegon il Conquistatore arriverà al cinema (ma non prima del 2028)

Warner Bros. Discovery ha confermato Aegon’s Conquest, il primo film ambientato nell’universo di Game of Thrones, dedicato ad Aegon il Conquistatore. Il progetto era già stato annunciato ad aprile, ma una recente comunicazione agli azionisti indica che il film è previsto nella programmazione dello studio oltre il 2027, quindi potrebbe arrivare al cinema non prima del 2028. La storia, ambientata circa 300 anni prima de Il Trono di Spade e ispirata a Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, racconterà la conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen. Con l’aiuto delle sorelle-mogli Visenya e Rhaenys e dei loro tre draghi (Balerion, Vhagar e Meraxes), Aegon riuscì a sottomettere sei dei Sette Regni e a riunirli sotto la corona Targaryen. Solo Dorne resistette alla conquista.

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Aegon’s Conquest sarà il primo film cinematografico ambientato nell’universo di Game of Thrones, dopo il successo della serie originale e degli spin-off House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms. Il film rappresenterà quindi un’importante novità per il franchise, portando per la prima volta una storia di Westeros sul grande schermo.

Fuoco e Sangue, la trama nel dettaglio del libro di George R.R. Martin

Fuoco e Sangue racconta la storia della famiglia Targaryen, molto prima degli eventi de Il Trono di Spade. Si parte da Aegon il Conquistatore e dalla nascita del Trono di Spade, per poi seguire le generazioni successive e tutte le lotte, le guerre e i tradimenti che hanno segnato la dinastia. Uno degli episodi più importanti è la Danza dei Draghi, una guerra civile che rischiò di distruggere completamente la famiglia. Il libro racconta anche personaggi come Maegor il Crudele, la storia di Valyria e com’era Westeros quando i draghi erano ancora una presenza dominante. Si tratta di una sorta di grande cronaca che permette di conoscere meglio le origini e il passato dei Targaryen. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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