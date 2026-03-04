Game of Thrones raggiunge un nuovo traguardo: Warner Bros lancia il film sul primo sovrano Targaryen
Warner Bros. si prepara ad ampliare il mondo di Game of Thrones con un che potrebbe raccontare l'ascesa al potere del primo sovrano Targaryen
Il mondo di Game of Thrones continua ad espandersi e presto potrebbe includere anche un film per il grande schermo. La notizia è delle ultime ore: Warner Bros. sta ufficialmente lavorando alla sceneggiatura di un film ambientato nell’universo di Game of Thrones, con Beau Willimon, che ha creato la versione americana di House of Cards e in seguito ha lavorato come sceneggiatore per la serie di Star Wars Andor.
Game of Thrones, arriva il film su Re Aegon I?
Secondo The Hollywood Reporter, "sia la HBO che la divisione cinematografica della Warner Bros. stavano lavorando a versioni rivali della storia della conquista di Westeros da parte di Re Aegon I Targaryen", con la Warner che voleva realizzare "un lungometraggio gigantesco, delle dimensioni di Dune". Nonostante la fine della serie TV originale Game of Thrones nel 2019, il franchise, creato dallo scrittore George RR Martin, mantiene una grande presenza su HBO e HBO Max. Il servizio di streaming ha già realizzato due spin-off, House of the Dragon e il recente A Knight of the Seven Kingdoms, con altri in fase di sviluppo.
La proposta già fatta (e bocciata) in passato
Non è la prima volta che si parla di un film di Game of Thrones. Prima della fine della serie TV, i suoi creatori, David Benioff e DB Weiss, avevano cercato di convincere la HBO a concludere la storia con una trilogia di lungometraggi di vasta portata. La HBO bocciò l’idea e chiese a Benioff e Weiss di concludere la storia con l’ottava stagione della serie televisiva.
Sebbene un film su Game of Thrones sembri un modo ovvio per espandere il business dell’azienda, la realizzazione o meno di questo progetto probabilmente dipenderà meno dalla qualità di Beau Willimon e più da cosa accadrà alla Warner Bros., se verrà acquisita interamente da Paramount Skydance e poi incorporata nelle sue attività cinematografiche. Potrebbero decidere di appoggiare l’idea, oppure, come fatto da HBO in precedenza, confermare che è meglio lasciare che Game of Thrones resti soltanto un franchise per il piccolo schermo.
