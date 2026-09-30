Game of Thrones: Aegon's Conquest: il nuovo film ha (finalmente) una data di uscita, ma manca la cosa più importante Westeros sbarca per la prima volta sul grande schermo: Warner Bros. ha fissato la data del film su Aegon il Conquistatore, ma restano ancora diversi incognite.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ebbene sì, il ritorno di Game of Thrones passa dal cinema e questa volta al centro della storia ci sarà uno dei personaggi più leggendari dell’intera saga. Si intitola Game of Thrones: Aegon’s Conquest il nuovo film ambientato nel mondo creato da George R. R. Martin, dedicato alla conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen. Il progetto ha già trovato regista e sceneggiatore, mentre il cast rimane ancora avvolto nel mistero. Di seguito, tutti i dettagli su quando esce e non solo.

Game of Thrones: Aegon’s Conquest, il nuovo film ha una data di uscita. Segnate questo giorno

Secondo quanto riportato da Deadline, il mondo di Game of Thrones si prepara ad approdare per la prima volta al cinema con Game of Thrones: Aegon’s Conquest, atteso nelle sale il 1° giugno 2029. Il film sarà diretto da Owen Harris, già al lavoro su alcuni episodi di Black Mirror, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Beau Willimon, autore di House of Cards e candidato all’Oscar. Purtroppo, non si hanno ancora notizie né sul cast né l’inizio delle riprese.

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Game of Thrones: Aegon’s Conquest, di cosa parla il film

La storia sarà ambientata molto tempo prima degli eventi della serie originale. Seguirà Aegon I Targaryen, protagonista della conquista di Westeros insieme alle sorelle-mogli Visenya e Rhaenys e ai loro draghi, tra cui il leggendario Balerion. L’impresa porterà alla nascita del dominio dei Targaryen sul continente e all’inizio di una dinastia destinata a durare per secoli. Il progetto rappresenta così un nuovo capitolo per l’universo di George R. R. Martin, già ampliato sul piccolo schermo con House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms.

C’è da dire che, l’annuncio di un film, ha infuocato i fan di Game of Thrones. Infatti, vi sono alcuni dubbi al riguardo: molti temono che una sola pellicola sacrifichi la complessità politica dei libri, preferendo una serie TV. Tuttavia, l’idea di ammirare la magnificenza distruttiva di Balerion il Terrore Nero su un ipotetico schermo IMAX entusiasma il pubblico. Intanto, sui social è già partito il fanta-casting: i fan chiedono a gran voce Henry Cavill nel ruolo di Aegon.

Fuoco e Sangue, la trama del libro di George R.R. Martin

Fuoco e Sangue, libro di George R.R. Martin, offre una panoramica della lunga e turbolenta storia dei Targaryen, tra conquiste, conflitti interni e successioni al trono. Al centro della vicenda ci sono anche eventi drammatici come la Danza dei Draghi, oltre a personaggi e periodi fondamentali per comprendere il passato di Westeros e il ruolo avuto dai draghi nella storia del regno. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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