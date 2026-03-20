Come Gal Gadot è diventata Wonder Woman: il folle allenamento della star con il personal trainer più richiesto a Hollywood Come l'attrice israeliana è diventata davvero Wonder: il massacrante regime di allenamento reso noto dal suo Personal Trainer

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Cosa serve per diventare una supereroina? Per saperlo, citofonare a Gal Gadot, ultima a vestire i panni di Diana di Themyscira, ovvero Wonder Woman, e il suo trainer Magnus Lygdbäck, la mente dietro alla spettacolare forma fisica di moltissime star di Hollywood. È lui, per esempio, ad aver preparato Alicia Vikander per il ruolo di Lara Croft nel film Tomb Raider del 2018. Per essere davvero "Wonder", Gal Gadot si è sottoposta a un regime di allenamento serratissimo, fatto di 5 giorni di workout mirato, oltre a una dieta sana ed equilibrata.

L’estenuante allenamento di Gal Gadot per Wonder Woman

Per prepararsi a interpretare Diana di Themyscira in Wonder Woman 1984, ultima pellicola da protagonista prima del naufragio del progetto DC Extended Universe, Gal Gadot si è affidata a Magnus Lygdbäck, preparatore atletico famosissimo in quel di Hollywood. L’obiettivo del PT svedese era quello di farla arrivare all’appuntamento allenata ma soprattutto sana, così da affrontare le sessioni di riprese senza rischi. A The Hollywood Reporter, Lygdbäck ha raccontato tutti i dettagli della routine fitness di Gadot, per cui aveva pensato una scheda di allenamento suddivisa fin da subito in due momenti fondamentali: preparazione atletica e allenamento vero e proprio.

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Per qualche mese le sessioni di fitness dell’attrice sono state dedicate unicamente a un’attività fisica preparatoria, in modo che potesse affrontare senza rischi i sei mesi di allenamento intensivo che avrebbero dovuto precedere le riprese di Wonder Woman 1984. L’obiettivo era quello di creare massa muscolare, ma anche di rendere l’attrice il più flessibile possibile: non mancano, quindi, bagni ghiacciati e tools per il recupero muscolare. La scheda era divisa in due blocchi: il primo, da tre giorni, prevedeva un allenamento total body, lavorando su gambe, core e braccia. Il secondo, da due, andava a stimolare nuovamente tutto il corpo, ma in un lasso di tempo più breve. Tra gli esercizi, diversi focalizzati sui glutei come squat e affondi, ma anche piegamenti, french press o sollevamento pesi. A completare il tutto, sessioni di cardio come gli skate jumps o il mountain climber.

Rivedremo mai Gal Gadot come Wonder Woman?

A giudicare dalle ultime news, sembra proprio di no. Lo scorso anno James Gunn aveva confermato che un nuovo progetto con protagonista l’Amazzone fosse in lavorazione, con tanto di script ben avviato. Con l’uscita di scena di Patty Jenkins, regista dei primi due film con protagonista Diana, e l’accantonamento di Wonder Woman 3, i DC Studios sembrano intenzionati a ripartire da zero.

Tra i fan, circola da mesi l’ipotesi che vedrebbe Adria Arjona, star della serie TV Disney Plus Andor, ambientata nell’universo di Star Wars, prendere in eredità il Lazo della Verità. Secondo indiscrezioni, i casting sarebbero già in corso. A gettare ulteriore acqua sul fuoco di un possibile ritorno di Gadot, ci ha pensato l’insider Jeff Sneider. Intervistato nel podcast The Hot Mic, avrebbe detto che le possibilità sarebbero praticamente nulle. "No, no, no. Non succederà", ha affermato secco Sneider, spegnendo le speranze di chi sognava una continuità con il passato.

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