Biancaneve è un flop, Gal Gadot denuncia la politica di Hollywood: le sue parole
Il live-action Disney non ha affatto convinto al botteghino: Gal Gadot denuncia le pressioni politiche su Hollywood e il peso dei conflitti globali sul film.
Tutti speravano in risultati migliori ma, a distanza di mesi, possiamo dire che non è andata proprio così. Il live-action di Biancaneve si è rivelato un vero e proprio flop commerciale: a causa dei numeri deludenti, recentemente si è parlato del fatto che, questo naufragio al botteghino, potrebbe mettere a repentaglio il futuro di Gal Gadot a Hollywood (ma noi non crediamo si arrivi a tanto). Nelle scorse ore, proprio l’attrice, che nel film interpreta la regina Grimilde, ha espresso delusione per il flop e ha rivelato che gli attori subiscono pressioni sulle dichiarazioni riguardo al conflitto israelo-palestinese. Nonostante il suo passato militare e il sostegno alla causa israeliana, ha raccontato a The Jerusalem Post di essere stata spinta a parlare contro la Palestina, un fattore che potrebbe aver influito sul mancato successo del film. Di seguito, tutti i dettagli.
Biancaneve, le rivelazioni di Gal Gadot sul flop del film live-action
Il live-action di Biancaneve della Disney non ha avuto il successo sperato al botteghino. Secondo Gal Gadot, parte della responsabilità è legata a fattori esterni al film. Intervistata nel programma israeliano The A Talks, dove le domande sono poste da persone nello spettro autistico, l’attrice ha commentato il destino incerto della pellicola, in cui interpreta la Regina Cattiva accanto a Rachel Zegler, Andrew Burnap, Patrick Page e Ansu Kabia. Secondo Gadot, il film ha sofferto a causa del clima di tensione a Hollywood: "Sai, questo succede spesso in vari settori, compreso Hollywood. C’è pressione sulle celebrità affinché parlino contro Israele. E, sai, è successo." L’attrice ha poi espresso il suo rammarico per l’impatto sulle sorti della produzione: "Posso sempre spiegare e cercare di dare un contesto su ciò che accade qui. E lo faccio sempre. Ma alla fine, le persone prendono le proprie decisioni. E sono rimasta delusa che il film ne sia stato incredibilmente colpito e che non sia andato bene al botteghino. Ma funziona così. A volte vinci, a volte perdi."
Le sue dichiarazioni evidenziano il rapporto complesso tra politica e intrattenimento. Owen Gleiberman di Variety ha sottolineato: "Con tutto il tumulto che affligge il mondo reale, si potrebbe pensare che ci siano cose più importanti da trasformare in controversie rispetto alle polemiche pre-uscita che hanno tormentato Biancaneve."
Dove vedere in streaming il live-action Biancaneve
Tutti sanno la storia di Biancaneve, giusto? Quindi, è inutile ricordare la trama di questo live-action. Ciò che è interessante è il cast, il quale, oltre a Gal Gadot, vede anche la presenza di: Rachel Zegler, Andrew Burnap, Patrick Page, Ansu Kabia, Emilia Faucher, Colin Michael Carmichael, Joshmaine Joseph. Se desiderate guardare in streaming la pellicola, la trovate sulle piattaforme: Disney+, Rakuten TV, Apple TV e Prime Video.
