Gaia Moretto e Valentina Arrighetti diventano mamme, l'annuncio delle ex pallavoliste Le due ex campionesse di pallavolo Gaia Moretto e Valentina Arrighetti diventano mamme, il tenero annuncio con un messaggio social.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

CONDIVIDI

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti si preparano a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme: le due ex pallavoliste hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La notizia è stata condivisa sui social con uno scatto suggestivo e una frase semplice ma carica di emozione: "Ti aspettiamo".

Nell’immagine pubblicata si vedono le due donne abbracciate in penombra, in un’atmosfera intima e familiare. Gaia Moretto, classe 1994, mostra il pancione mentre Valentina Arrighetti, nata nel 1985, la stringe da dietro. Il post ha raccolto in poche ore centinaia di messaggi di affetto e congratulazioni, con tanti follower e amici che hanno voluto esprimere la loro gioia per questa nuova fase della loro vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’annuncio è arrivato il 7 febbraio attraverso Instagram, dove la coppia è molto seguita. In un’altra fotografia condivisa nello stesso post, le due future mamme appaiono nella loro casa a Torriglia, nell’entroterra genovese, davanti al camino, circondate dai loro animali domestici: due cani e un gatto che sembrano osservare incuriositi il pancione. Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla gravidanza, né il sesso del bambino, ma l’entusiasmo attorno alla notizia è stato immediato.

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti diventano mamme, una storia nata grazie alla pallavolo

La relazione tra Moretto e Arrighetti è diventata pubblica nel 2024, quando decisero di condividere sui social un video della loro partecipazione al Genova Pride, raccontando apertamente il loro legame. A unirle, oltre ai sentimenti, è stata la pallavolo, lo sport che ha segnato le loro carriere e che le ha fatte incontrare.

In diverse occasioni hanno raccontato come sia nato il loro rapporto. Ospiti in televisione, avevano spiegato che il primo contatto risale al periodo della pandemia, quando si trovarono a collaborare a un progetto legato proprio alla pallavolo. All’epoca Arrighetti era la responsabile dell’iniziativa e i contatti iniziali avvenivano soprattutto tramite messaggi e videochiamate. Col tempo, però, le conversazioni non si limitarono più agli aspetti lavorativi: la voglia di conoscersi meglio continuava anche a fine giornata, fino a trasformarsi in un sentimento più profondo.

Nel giugno 2025 le due sportive hanno celebrato la loro unione civile con una cerimonia riservata, organizzata tra le colline liguri, alla presenza di familiari e amici più stretti. Dopo aver condiviso alcuni momenti delle nozze online, la coppia si era trovata a fronteggiare anche commenti offensivi e attacchi omofobi sui social. In alcune interviste avevano risposto sottolineando l’importanza di sentirsi libere di esprimere la propria identità e di vivere la propria relazione senza piegarsi agli stereotipi, anche nella scelta degli abiti indossati durante la cerimonia.

Oggi, a pochi mesi da quel giorno, l’attesa di un figlio rappresenta per Moretto e Arrighetti un nuovo traguardo personale, accolto con entusiasmo da molti tifosi e appassionati di pallavolo che continuano a seguirle anche dopo il ritiro dall’attività agonistica.

Il percorso che le ha portate fin qui, fatto di sport, lavoro condiviso e una relazione costruita passo dopo passo, si arricchisce ora di un progetto familiare. E, a giudicare dal calore ricevuto sui social, la loro storia continua a essere seguita con affetto da chi ha imparato a conoscerle dentro e fuori dal campo.

Potrebbe interessarti anche