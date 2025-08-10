Gaia: “Vuoto, ansia e solitudine”: parole amarissime dal treno. Perché è esplosa in lacrime Sul treno Roma-Milano, la cantante italo-brasiliana vincitrice di Amici si confessa sui social tra lacrime, ricordi e riflessioni, raccontando ansia, senso di vuoto e il desiderio di essere amata senza condizioni.

Seduta su un treno tra Roma e Milano, con le lacrime agli occhi, Gaia Gozzi ha scelto di raccontarsi ai fan in un post intenso e autentico. La cantante italo-brasiliana ha parlato di una "diabolica trinità" fatta di "vuoto, ansia e solitudine", confessando il desiderio di essere amata e accettata così com’è, senza dover dimostrare nulla. Un momento di fragilità inatteso che arriva mentre la sua carriera è in piena ascesa, dopo la vittoria ad Amici, la partecipazione al Festival di Sanremo e il successo con Tony Effe in Sesso e samba.

Gaia e lo sfogo in lacrime sui social: "Ansia, vuoto e solitudine"

Il lungo messaggio pubblicato su Instagram – accompagnato da una sua foto in lacime – nasce durante un viaggio in treno da Roma a Milano, una tratta a lei familiare, capace di risvegliare ricordi intensi. "La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata – ha scritto –. Senza dover per forza fare "la brava", servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio".

Roma le ricorda la "primavera emozionale" dei primi amori, ma anche le responsabilità che l’hanno riportata verso il "freddo Nord", un luogo che le riporta alla mente le "prime responsabilità (…) e i primi sensi di vuoto non colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma".

I viaggi di Gaia, dall’Amazzonia al Vietnam: "Non sono arrivata a una conclusione"

Nello stesso post, Gaia racconta il suo percorso di ricerca interiore, legato anche a esperienze lontano da casa, in giro per il mondo: "Ho viaggiato molto, sia internamente che nel mondo, alla ricerca di una risposta. Ho raggiunto le foreste dell’acre Amazzonico, le infinite distese di spiagge vulcaniche islandesi, le umide risaie del Vietnam, ma non sono ancora arrivata a una conclusione». Viaggi intensi e trasformativi, che però non hanno sciolto del tutto la sua inquietudine. "L’ansia di risolvere un problema è essa stessa il problema, come un cane che si morde la coda, riflette, riconoscendo come spesso si cerchi all’esterno ciò che andrebbe costruito dentro di sé.

Il pensiero di Gaia sulle relazioni di oggi

Il post profondo di Gaia si chiude con una riflessione sul modo in cui le persone interagiscono nel presente: "Non interagiamo quasi più tra di noi, a meno che non ci sia una sicurezza nello scambio tra le parti. Agiamo spinti da intenzioni egoiche travestite da azioni eroiche e ci richiudiamo in noi stessi ogni volta che qualcuno riconferma la teoria dell’inevitabile solitudine e dell’opportunismo "eticizzato"". Parole che mostrano la maturità di un’artista che, dietro la popolarità, non ha paura di esprimere dubbi e vulnerabilità.

La carriera di Gaia: da Amici a Sanremo e il successo con Sesso e samba

Classe 1997 e con radici italiane e brasiliane, Gaia si è fatta conoscere nel 2016 a X Factor, entrando nel team di Fedez e classificandosi al secondo posto in quella edizione alle spalle della band Soul System. Nel 2020/21 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, conquistando la vittoria. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Cuore amaro (concludendo in 19esima posizione) e nel 2025 con la canzone Chiamo io chiami tu (26esimo posto). Negli ultimi anni è diventata un’icona pop anche grazie alla collaborazione con Tony Effe in Sesso e samba, uno dei tormentoni più ascoltati dell’estate 2024.

