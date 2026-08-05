Gaia difende Elodie e Franceska dalle critiche, omaggia Ornella Vanoni e svela il significato di Bossa Nostra: "Dedicata a lei" Dalle emozioni di Bossa Nostra al legame con Ornella Vanoni, fino alla difesa dell'amica Elodie e della sua storia d'amore con Franceska.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova estate di Gaia ha il ritmo della bossa nova e il profumo delle sue origini brasiliane. Dopo i successi estivo con Tony Effe e quello Sanremese nel 2024, la cantante si è raccontata in una lunga intervista al Corriere, parlando del suo ultimo brano Bossa Nostra, del rapporto speciale con Ornella Vanoni e prendendo posizione anche sulla vicenda che ha coinvolto la sua amica Elodie e la compagna Franceska.

Gaia e il tributo a Ornella Vanoni attraverso la musica brasiliana

Nel nuovo singolo Gaia rende omaggio a una delle artiste italiane che più hanno saputo portare il Brasile nella musica italiana. La cantante ha spiegato il legame con Ornella Vanoni, sottolineando quanto sia stata una figura fondamentale per il suo percorso: "Sicuramente la sua passione per la vita. Era affamata di vita, quasi in senso sensuale e sessuale della parola. Ha portato in Italia negli anni ‘70 le canzoni di Nascimento, Caetano Veloso, Vinícius de Moraes".

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Per Gaia Vanoni rappresenta un esempio di donna forte, capace di mostrare anche le proprie fragilità senza mai nasconderle. Le due hanno avuto anche un confronto prima dell’esibizione sanremese con il brano della cantante milanese, un momento che Gaia ha ricordato con grande emozione: "Ci siamo parlate al telefono prima che facessi il suo pezzo a Sanremo, le ho detto "se mai dovessi fare schifo o mancarti di rispetto, puoi chiamarmi e mandarmi a quel paese". Le si è messa a ridere e mi ha detto: "Sono certa che andrai benissimo, non ti preoccupare. Poi sei di fianco a Toquinho che si prende cura di te". Aver avuto questa approvazione da lei mi ha rasserenata".

Bossa Nostra e il racconto di un amore pieno di contrasti

Parlando del significato del suo ultimo brano, Gaia ha spiegato che dietro le atmosfere leggere della bossa nova si nasconde una storia sentimentale complessa, fatta di vicinanza e distanza allo stesso tempo: "Parla di una storia d’amore nata un po’ in sordina: c’è tanto affetto, ma anche un senso di solitudine, "siamo lontani nello stesso letto"", ha raccontato. Una contraddizione che, secondo la cantante, appartiene spesso alla musica brasiliana, capace di unire ritmi solari e testi malinconici.

La difesa di Elodie e il messaggio contro i giudizi

Nel corso dell’intervista Gaia ha parlato anche delle critiche ricevute da Elodie per la sua relazione con Franceska, prendendo apertamente le difese dell’amica. La cantante ha definito assurdo il fatto che un amore venga trasformato in motivo di discussione pubblica e giudizio: "Trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta che nessuno sia al 100% etero. Tanta indignazione per un amore e veramente poca indignazione per l’odio che sta dilagando, per le guerre, per i bambini morti", ha dichiarato Gaia.

Dieci anni di carriera tra gavetta e libertà artistica

Gaia ha poi ripercorso gli inizi della sua carriera, ricordando la partecipazione a X Factor e il successivo percorso ad Amici. Dagli anni in cui cantava quasi in segreto fino ai grandi palchi, la cantante ha raccontato di aver costruito il proprio stile con pazienza, portando avanti il desiderio di inserire il Brasile nella sua musica. Oggi Gaia rivendica anche una maggiore libertà nel parlare di sensualità e identità: un percorso personale che le ha permesso di trasformare aspetti intimi della propria vita in una forma di espressione artistica senza tabù e senza giudizi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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