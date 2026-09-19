Belen Rodriguez, parla l'ex Gaetano Fidanzati dopo la rottura: "Non voglio dirti una cosa per un'altra" Dalla conoscenza nata in palestra alla relazione arrivata al capolinea: il personal trainer parla per la prima volta di Belen Rodriguez.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Gaetano Fidanzati rompe il silenzio sulla fine della relazione con Belen Rodriguez e, per la prima volta, racconta qualcosa in più del rapporto vissuto lontano dai riflettori. Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, il personal trainer ha ripercorso alcune delle tappe più delicate della propria vita, arrivando inevitabilmente anche alla storia con la conduttrice argentina e al legame che, nonostante la conclusione della frequentazione, sembra aver lasciato un segno importante.

La loro relazione, iniziata dopo una conoscenza che in realtà risaliva a molto tempo prima, sarebbe arrivata al capolinea dopo alcuni mesi, nonostante un tentativo di superare la crisi emersa durante l’estate. Fidanzati, però, nel parlare di Belen non ha usato parole amare né ha cercato di ricostruire pubblicamente le ragioni della rottura, preferendo soffermarsi sulla persona che ha conosciuto e sul rapporto che hanno avuto.

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Gaetano Fidanzati e l’incontro in palestra con Belen Rodriguez

Fidanzati ha raccontato che il primo vero incontro con Belen era avvenuto in una palestra, anche se i due si erano già notati in precedenza per le strade di Milano. Dopo una prima chiacchierata e un momento trascorso insieme nella spa, tuttavia, non ci sarebbe stato un immediato sviluppo sentimentale. Anzi, prima di rivedersi sarebbe passato un periodo decisamente lungo: "Ci siamo conosciuti in palestra, nonostante ci fossimo già intravisti in giro a Milano. Scambiamo due chiacchiere, facciamo una spa insieme e succede che rimaniamo in contatto, ma non ci sentiamo immediatamente in quei giorni. Lei non mi ha scritto e io sono uno che rimane al suo posto, lei mi sembrava inarrivabile. Poi ci siamo sentiti e rivisti dopo due anni".

Quando gli è stato chiesto di descrivere Belen, le parole di Fidanzati sono state particolarmente positive e hanno restituito l’immagine di una donna che, secondo lui, possiede una personalità impossibile da confondere: "Lei è una inimitabile, ha un’aura fortissima, entri nella stanza, senti due passi e capisci che è lei. Quando ama, ama al 200%. Quando balla, balla al 200%, così anche quando si allena. Ha un motore per due rispetto a una persona normale, così come quando si arrabbia, lo fa al 200%. È una donna fantastica, vive per la famiglia, grande lavoratrice, si è fatta da sola".

Il messaggio dopo il caso Fabrizio Corona

Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per un momento più delicato, legato alle recenti vicende che hanno coinvolto Belen e alle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Luca Casadei ha domandato a Fidanzati quale fosse stata la sua reazione dopo aver visto il video dell’ex paparazzo e, dopo qualche istante di silenzio, lui ha spiegato di aver scelto di contattare la sua ex compagna: "Cerchi di dare supporto in un momento del genere", ha raccontato, spiegando di aver voluto far sapere a Belen che avrebbe potuto contare sulla sua presenza. Poi, parlando del rapporto con lei e delle proprie emozioni dopo la fine della storia, ha aggiunto: "Se l’amore con lei mi fa soffrire? Non so dirti con precisione questa cosa, non mi sento di dirti nulla, perché non voglio dirti una cosa per un’altra".

Il passato difficile e la nuova vita

L’intervista non si è concentrata soltanto sulla relazione con Belen. Fidanzati ha infatti parlato anche degli anni più complicati della sua vita, raccontando il contesto familiare nel quale è cresciuto e il periodo trascorso in carcere dopo essere stato arrestato nel 2017. Ha spiegato di aver iniziato a frequentare cattive compagnie durante l’adolescenza e di essere entrato progressivamente nel mondo dello spaccio, fino all’arresto: "Nel 2017 mi hanno arrestato. Era maggio, avevo già dei precedenti per stupefacenti, ma non mi avevano mai portato in carcere, ma solo nella cella in questura. Lì ho deluso mia madre, che mi ha detto, ‘oddio, no, adesso anche tu come tuo padre’. Quella frase mi ha cambiato". Oggi, dopo aver trasformato profondamente la propria vita dedicandosi allo sport, Fidanzati ha scelto di raccontare pubblicamente anche questa parte della sua storia, mentre sul rapporto con Belen resta soprattutto il ricordo di una relazione importante e di una persona verso la quale continua a mostrare affetto e rispetto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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