Gabry Ponte, la malattia e l'operazione al cuore che gli ha cambiato la vita: "Un momento difficile". Il dj senza filtri Gabry Ponte ha subìto un'operazione al cuore per via di una malattia genetica degenerativa. Ecco come sta il dj

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Gabry Ponte continua ad essere un vero punto di riferimento per il panorama musicale italiano e internazionale. Il dj ha infatti di recente letteralmente conquistato lo Stadio San Siro grazie al suo San Siro Dance, con cui ha fatto ballare migliaia di persone. Tutto il Meazza è stato trasformato in una vera e propria pista da ballo, e Ponte ha così raggiunto un nuovo traguardo.

In un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, lui stesso ha parlato di quel concerto come una vera e propria gratificazione personale. "Racconta un percorso iniziato nei piccoli club di Torino, passato dalle piazze e dai festival" – ha fatto sapere Gabry Ponte – "Sapere che oggi San Siro può essere la casa di un dj è un risultato che supera le aspettative". Al di là dell’artista, c’è però un uomo che nella vita ha dovuto affrontare diversi ostacoli, il primo fra tutti è stata la sua malattia.

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Gabry Ponte parla della sua malattia e dell’intervento

Tra i momenti più difficili della sua vita c’è stato sicuramente quello vissuto nel 2021, quando a Gabry Ponte è s tata diagnosticata una malattia che lo ha costretto a sottoporsi a un delicato intervento al cuore. Lui stesso ha definito quel momento molto difficile. "Mi ha anche insegnato tanto" – ha raccontato – "Viviamo a un ritmo così serrato che spesso ci dimentichiamo che non c’è nulla di scontato e che tutto quello che abbiamo è un dono immenso".

Qualche giorno prima di sottoporsi all’operazione, il rinomato dj aveva svelato di avere un problema al cuore. "Non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata e non funziona bene" – ha fatto sapere lui – "Si tratta di una malattia congenita che purtroppo è degenerativa".

Il nuovo tour di Gabry Ponte nei palazzetti: l’annuncio

Gabry Ponte ha da poco annunciato il San Siro Dance 2026, un nuovo tour nei palazzetti che inizierà presumibilmente a febbraio 2027. Lo spettacolo è ispirato al circo contemporaneo e vedrà la partecipazione di numerosi performer e acrobati. Recentissimo è tra l’altro il suo show allo Stadio San Siro, che ha accolto numerosi ospiti come Jovanotti, Salmo e gli Eiffel 65. Con lui ci sono state anche Alessia Labate, Kel e Shibui, tre artiste note sulla scena dance internazionale.

La prima data del tour sarà invece il 27 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. In seguito Gabry Ponte si esibirà il 6 marzo a Torino, il 13 marzo a Roma e il 20 marzo a Milano. All’interno dello show ci sarà una scenografia fantasy(steampunk, sospesa tra suggestioni gotiche e atmosfere fantascientifiche.

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