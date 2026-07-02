Gabriella Pession, che fine ha fatto la star della serie Tv Capri e cosa fa oggi L'attrice della fiction cult, tornata in replica su Rai 1 questa estate, si è divisa tra produzioni internazionali e pause ponderate. Ecco tutti i dettagli su di lei.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Rai 1 ha deciso di giocare la carta della nostalgia per risollevare il suo pomeriggio estivo. Dal 2 luglio 2026 sono infatti partite le repliche di Capri, la fiction che tra il 2006 e il 2010 trasformò Gabriella Pession nel volto simbolo delle storie d’amore e di mistero all’italiana. Le puntate prendono il posto delle repliche di Le stagioni dell’amore di Mara Venier e de La porta magica di Andrea Delogu, entrambe stoppate dopo pochi giorni a causa di risultati deludenti in termini di ascolti. E alla luce di questa ristrutturazione in corsa, è forse lecito chiedersi che fine ha fatto la protagonista di Capri. E come è proseguita la sua carriera dopo la fiction cult dei primi anni Duemila. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Gabriella Pession, dal pattinaggio alle fiction cult

Al centro del ritorno di Capri c’è Gabriella Pession, che in quella serie interpretava Vittoria Mari, psicologa milanese catapultata sull’isola da un’eredità misteriosa. Il ruolo le era valso il premio come Miglior Attrice di Fiction al Roma Fiction Fest e, soprattutto, aveva consolidato la sua immagine di protagonista romantica, ironica e tormentata. Capri, insieme a Orgoglio, Il capitano e Rossella, ha segnato il periodo d’oro della carriera televisiva italiana di Pession, quando il suo nome era sinonimo di ‘fiction evento’ e la sua presenza garantiva l’attenzione del pubblico e dei media.

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La strada che porta a quell’apice parte però da lontano. Nata a Daytona Beach nel 1977 da genitori valdostani, Pession trascorre l’infanzia negli Stati Uniti e poi si trasferisce con la famiglia a Milano. Qui, oltre alla scuola, coltiva la passione per il pattinaggio artistico a livello agonistico, viaggiando in tutto il mondo e arrivando ad allenarsi a 14 anni a San Pietroburgo con l’olimpionico Aleksej Mišin. Un grave infortunio al piede sinistro, però, interrompe la sua carriera sportiva, lasciandole in eredità rigore, disciplina e severità verso sé stessa, qualità che lei stessa riconosce come fondamentali per il suo lavoro di attrice.

Dopo la maturità scientifica, Pession si iscrive a filosofia, posa come modella e debutta al cinema con Leonardo Pieraccioni ("Fuochi d’artificio", "Il pesce innamorato"). L’incontro con Lina Wertmüller per "Ferdinando e Carolina" le dà il primo grande ruolo da protagonista, mentre la tv la consacra con Orgoglio e, appunto, Capri.

Cosa fa oggi Gabriella Pession

Oggi la sua presenza in tv è meno frequente, ma non per questo meno rilevante. Negli anni Gabriella Pession ha infatti costruito un percorso che mescola cinema, teatro e serie tv, spesso guardando oltre i confini italiani. È stata protagonista di Rossella, ha affiancato Lino Guanciale in La porta rossa, lavorato con Carmine Elia ne Il sistema e, più di recente, è entra nel cast delle grandi coproduzioni internazionali targate Rai.

La svolta internazionale è arrivata con Crossing Lines, serie ideata dallo showrunner di Criminal Minds, dove ha interpretato Eva Vittoria accanto a Donald Sutherland e William Fichtner. A seguire, Pession ha continuato a muoversi tra l’Italia e l’estero e, negli ultimi anni, è apparsa ne Il Conte di Montecristo, serie evento diretta dal premio Oscar Bille August in cui ha ricoperto il ruolo di Hermine Danglar.

Il risultato è una carriera a ‘densità variabile’, con meno titoli recenti rispetto al periodo di Capri, ma progetti di maggiore ambizione, spesso in coproduzione internazionale. Per questo, rivedendo oggi Capri nel pomeriggio di Rai 1, la sensazione non è di ritrovare un volto vecchio, ma di riavvolgere il nastro fino al momento in cui Gabriella Pession è ‘diventata’ sé stessa. Meno onnipresente, più selettiva, ma sempre pronta a mettersi in gioco quando conta.

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