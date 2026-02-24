Gabriele Muccino sbarca su Raiplay con il suo film più toccante: quattro star del cinema per un'amicizia unica Gabriele Muccino sbarca su Raiplay con uno dei suoi film più toccanti: Gli anni più belli è disponibile in streaming sulla piattaforma. Trama, cast e curiosità

IPA

CONDIVIDI

Una bellissima notizia arriva per gli appassionati di cinema e fan di Gabriele Muccino: il suo film Gli anni più belli è ora disponibile gratuitamente su RaiPlay. Uscito nel 2020, il film segue le vite di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. Muccino intreccia i loro destini personali con i grandi cambiamenti storici e sociali del Paese, dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri.

Gli anni più belli sbarca su Raiplay: la trama del film e il suo eccellente cast

Come dichiarato dallo stesso regista, il film nasce dal desiderio di raccontare "la vita che accade mentre cerchiamo di capirla". La storia si concentra sulla vita di quattro amici, le cui vite rimangono legate per un arco di tempo che dura 50 anni. Insieme a loro, attraversiamo fatti storici e cambiamenti importanti del nostro paese, che si intrecciano alle evoluzioni private dei protagonisti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per centrare l’obiettivo, Muccino ha puntato su un cast di alto livello composto da Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. La parte femminile è invece rappresentata da Micaela Ramazzotti, anima fragile e intensa del gruppo; da Emma Marrone, al suo debutto cinematografico, e da Nicoletta Romanoff, il cui ritorno segna un omaggio al passato filmico del regista (ricordiamo infatti il sodalizio nato con Ricordati di me).

L’omaggio di Gabriele Muccino

La colonna sonora vanta il brano omonimo di Claudio Baglioni, scritto appositamente per la pellicola e candidato ai David di Donatello. La pellicola è un viaggio visivo tra Roma, Napoli e Firenze, fatto di scenografie autentiche dell’Italia che cambia. La critica ha elogiato il lavoro di Muccino, definendolo anche una sorta di "fratello adulto" de L’ultimo bacio, che porta in scena tematiche molto simili ma con una maturità più malinconica.

Gabriele Muccino, riguardo il film, ha sottolineato come il focus principale sia su Roma e sugli anni 80. La volontà è quella di raccontare un paese che attraversa un periodo di grande cambiamento sotto tutti i punti di vista. La pellicola si ispira molto al lavoro di un altro grandissimo regista, Ettore Scola, e vuole essere un omaggio al cinema attraverso le vite comuni.

Potrebbe interessarti anche