Gabriele Muccino sbarca su Raiplay con il suo film più toccante: quattro star del cinema per un'amicizia unica
Gabriele Muccino sbarca su Raiplay con uno dei suoi film più toccanti: Gli anni più belli è disponibile in streaming sulla piattaforma. Trama, cast e curiosità
Una bellissima notizia arriva per gli appassionati di cinema e fan di Gabriele Muccino: il suo film Gli anni più belli è ora disponibile gratuitamente su RaiPlay. Uscito nel 2020, il film segue le vite di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. Muccino intreccia i loro destini personali con i grandi cambiamenti storici e sociali del Paese, dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri.
Gli anni più belli sbarca su Raiplay: la trama del film e il suo eccellente cast
Come dichiarato dallo stesso regista, il film nasce dal desiderio di raccontare "la vita che accade mentre cerchiamo di capirla". La storia si concentra sulla vita di quattro amici, le cui vite rimangono legate per un arco di tempo che dura 50 anni. Insieme a loro, attraversiamo fatti storici e cambiamenti importanti del nostro paese, che si intrecciano alle evoluzioni private dei protagonisti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per centrare l’obiettivo, Muccino ha puntato su un cast di alto livello composto da Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. La parte femminile è invece rappresentata da Micaela Ramazzotti, anima fragile e intensa del gruppo; da Emma Marrone, al suo debutto cinematografico, e da Nicoletta Romanoff, il cui ritorno segna un omaggio al passato filmico del regista (ricordiamo infatti il sodalizio nato con Ricordati di me).
L’omaggio di Gabriele Muccino
La colonna sonora vanta il brano omonimo di Claudio Baglioni, scritto appositamente per la pellicola e candidato ai David di Donatello. La pellicola è un viaggio visivo tra Roma, Napoli e Firenze, fatto di scenografie autentiche dell’Italia che cambia. La critica ha elogiato il lavoro di Muccino, definendolo anche una sorta di "fratello adulto" de L’ultimo bacio, che porta in scena tematiche molto simili ma con una maturità più malinconica.
Gabriele Muccino, riguardo il film, ha sottolineato come il focus principale sia su Roma e sugli anni 80. La volontà è quella di raccontare un paese che attraversa un periodo di grande cambiamento sotto tutti i punti di vista. La pellicola si ispira molto al lavoro di un altro grandissimo regista, Ettore Scola, e vuole essere un omaggio al cinema attraverso le vite comuni.
Potrebbe interessarti anche
Le cose non dette, Libere Recensioni: Muccino trascina dentro le inquietudini dei protagonisti
Arriva nei cinema giovedì 29 gennaio il nuovo, atteso film di Gabriele Muccino con S...
Mahmood pubblica 'Le cose non dette': l'anteprima del testo e il significato del brano del film di Gabriele Muccino
Mahmood firma la colonna sonora del nuovo film di Gabriele Muccino, un brano intenso...
Gabriele Muccino: "Con 'Le cose non dette' esploro le estreme conseguenze dell'amore, come nelle opere di Verdi e Puccini"
Presentato il nuovo, atteso film del regista romano. Le parole di Gabriele Muccino, ...
Buen Camino crolla al Box Office, Muccino travolge Zalone e gli ruba la corona: le nuove uscite
I nuovi dati del Box Office non mentono: Buen Camino di Checco Zalone è stato scalza...
Tutti al cinema, film in uscita il 29 gennaio 2026: Muccino mette in difficoltà Checco Zalone con un cast stellare
Una panoramica sui migliori film in uscita al cinema in settimana, dalle produzioni ...
Le cose non dette, Muccino al cinema con un dramma potente: il significato vero del finale
Un film che racconta i “non detti”, i desideri repressi e le omissioni che, accumula...
Miriam Leone tra verità sospese e amori imperfetti: quando esce il film dal cast stellare
In arrivo nelle sale cinematografiche un’imperdibile pellicola con la splendida Miri...
Terremoto sul set tra Miriam Leone e Stefano Accorsi: una scena di sesso finisce in lite
Miriam Leone e Stefano Accorsi sono stati i protagonisti di una accesa lite nata sul...