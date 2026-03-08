Gabriel Garko a Verissimo: "Con mio marito Giorgio ci completiamo. Figli? A 54 anni credo che ormai ho perso il treno" L'attore, ospite di Silvia Toffanin domenica 8 marzo, racconta il suo felice momento sentimentale, ma torna anche al passato, quando le cose erano parecchio più complicate

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, di domenica 8 marzo c’è anche Gabriel Garko, l’attore racconta innanzitutto perché ha deciso di tenere il suo matrimonio con il compagno Giorgio segreto: "Sinceramente era una sfida che volevo affrontare: volevo provarmi che era possibile avere una vita privata. Io ho vissuto una vita che non era una vera vita privata, le cose vere le tenevo per me. Io sono fatto così, le mie cose le tengo nascoste".

Parlando della sua storia d’amore con l’avvocato palermitano dice: "Sto ormai da quattro anni con Giorgio, va benissimo. Abbiamo un rapporto molto equilibrato che è fatto di vita normale. Lui è geloso ma nel modo giusto, ci completiamo".

Una serenità che è arriva dopo anni in cui tutto era più complicato, anche nella vita sentimentale. Racconta infatti l’attore: "Il difficile di prima era vivere tutto in segreto, quella già era una complicazione. Ho avuto anche storie con delle ragazze, ma quando mi sono trovato con una persona con cui stavo bene non era facile gestire la vita privata. Giorgio per me è stato un terno al lotto".

Parla poi del suo coming out: "Se riguardo al mio passato vedo tanti bei momenti ma mi ricordo anche che ho sopportato tanto. In quel momento in cui ho fatto il coming out lo dovevo fare perché altrimenti sapevo che l’avrebbero fatto altri. E’ stata una decisione di pancia, io non so se l’avrei detto altrimenti in modo così plateale. Ad oggi sono molto contento, ma in quel momento è stata un po’ una forzatura. Toglierti all’improvviso una maschera, mi sembrava di andare in giro per strada nudo".

Negli ultimi giorni, Gabriel Garko è finito al centro delle polemiche quando è uscita un’indiscrezione sul settimanale Oggi in cui si diceva che l’attore e il compagno vorrebbero avere un figlio, cosa da lui immediatamente smentita: "Succede molto spesso che vengono dette cose e poi diventa difficile far passare la verità: io non voglio figli, ho 54 anni ormai ho perso il treno, poi c’è tutto un discorso delicato intorno che non voglio nemmeno affrontare".

E, a proposito di fake news, anzi di foto fake, Garko torna a una vicenda che l’ha coinvolto, quello della immagini del suo viso deformato girate per mesi sul web a riprova del presunto abuso di chirurgia estetica da parte dell’attore: "Nel 2015 sono andato in un programma tv, avevo avuto un problema di reazione allergica e sono uscite delle foto terribili ritoccate e nessuno credeva che fossero ritoccato, nessuno mi ascoltava nemmeno miei amici. Alla fine sono andato al tg per dire che non era vero, ma non è comunque servito a nulla. Poi, se devo essere sincero, io il botox l’ho fatto, ma molto tempo prima nel 2005. E comunque, il botox non conta".

Poi, una bella sorpresa, un video di Eva Grimaldi, che per anni gli è stata attribuita come compagna, per volere del loro manager. Su di lei Garko dice: "Quando si dice con Eva è stato un amore finto un po’ mi scoccia, siamo stati insieme 8 anni, ci siamo sostenuti sempre e per me è stato un rapporto che andava anche oltre un rapporto sentimentale".

E sul finto fidanzamento rivela: "Io non volevo assolutamente dire bugie e che ero fidanzato con lei, ero già abbastanza conosciuto, ma mi era stato detto che funzionava così. E’ uscita un’intervista su un giornale che diceva questa cosa e a quel punto siamo stati costretti a reggere botta. C’è chi mi critica, ma non si può criticare senza passare attraverso certe situazione".

