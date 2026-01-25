Gabriel Garko, il matrimonio segreto: "Ho sposato Giorgio due anni fa, non lo sapevano nemmeno le nostre famiglie"
L'attore, ospite di Silvia Toffanin per presentare la nuova fiction "Colpa dei Sensi", a sorpresa rivela di aver sposato l'uomo che è al suo fianco da quattro anni
"Ma veramente ti sei sposato Garko? Fermi tutti facciamo subito un’edizione straordinaria!" Scherza così Silvia Toffanin nella puntata di domenica 25 gennaio di Verissimo, quando letteralmente salta sulla sedia ascoltando Gabriel Garko che, come niente fosse, rivela "Sì, mi sono sposato!"
E se nemmeno Silvia Toffanin lo sapeva, è perchè l’attore e suo marito sono riusciti a mantenere il segreto. Le nozze infatti non sono affatto recenti, ma risalgono a ben due anni fa. La rivelazione arriva nel bel mezzo della chiacchierata tra la conduttrice, Gabriel Garko e Anna Safroncick sua partner nella nuova fiction Mediaset "Colpa dei sensi". L’attrice racconta di stare bene da sola in questo momento della sua vita, e aggiunge scherzando: "E’ definitivo, deciso!" Garko a quel punto dice: "No, io penso che siamo nati per stare in coppia, poi ci mancherebbe ognuno è libero di pensare come vuole".
Gabriel Garko sconvolge Silvia Toffanin: "Mi sono sposato"
Silvia Toffanin prende la palla al balzo: "E tu allora?" chiede all’ex Più bello d’Italia, e lui risponde: "Io sono sereno, ho trovato un equilibrio, sto bene con il mio compagno, ormai da quattro anni". Toffanin a questo punto rilancia: "Hai mai pensato di sposarti". Poi si accorge dell’espressione di Garko e chiede: "Perchè mi guardi così e ridi?" Lui, a mezza bocca dice: "Già fatto" E Toffanin esclama: "Ma come? Ti sei sposato e non ci dici niente? Fermi tutti che qua parte un’edizione speciale!" La conduttrice, ovviamente vuole, a quel punto, sapere tutti i dettagli di questo misterioso matrimonio segreto: "Ho due anelli, uno di fidanzamento e uno da matrimonio", mostra Garko.
E spiega: "La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica, perché era una fiction, con storie d’amore inventate come quella con Eva Grimaldi, soprattutto, poi ho avuto diverse storie vere, come quelle con Manuela Arcuri che ho sempre tentato di tenerle per me, anche se poi quella è uscita fuori, ma sono sempre stato molto attento. Quando ho preso questa decisione ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia. Era il 2 dicembre, non l’ho comunicato a nessuno, neanche alla mia famiglia. Glielo abbiamo detto il giorno stesso. Eravamo quattro, in comune, da soli, basta". E poi aggiunge: "Non l’ho nascosto per qualche particolare motivo, era una cosa che volevamo fare per noi, ma ora lo dico. Anche perché, nella mia vita in passato ho già nascosto troppo e non ho più voglia di nascondere altro".
