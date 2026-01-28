Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio: le origini nobili, le nozze segrete e il grande sogno di un figlio L’attore ha rivelato di essersi sposato due anni fa con il suo compagno, avvocato siciliano di origini nobiliari: tutta la loro storia

Gabriel Garko è pronto a tornare in tv. Il prossimo 30 gennaio, infatti, l’attore piemontese sarà protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi, in onda su Canale 5. A fare discutere il mondo del gossip e della cronaca rosa, però, al momento è la sua vita privata. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso sabato, infatti, Garko ha rivelato di essersi sposato in gran segreto due anni fa. In tanti si sono ovviamente chiesti chi sia il marito e le prime informazioni sono trapelate sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Scopriamo dunque chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko, e tutti i dettagli.

Gabriel Garko, il matrimonio segreto: la confessione

"È stato il 2 dicembre e lo abbiamo fatto proprio perché vicino a Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali (…) Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie, eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli" ha svelato Gabriel Garko, ospite a Verissimo lo scorso weekend. L’attore torinese ha confessato di essersi sposato in gran segreto con il compagno Giorgio oltre due anni fa e di avere tenuto tutti all’oscuro: "Nella mia vita privata io ci tengo tantissimo alla mia privacy, perché non sono d’accordo sul dover sempre dire tutto. Quando ho preso questa decisione perché stavo veramente bene, ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia". Poi l’annuncio, arrivato proprio durante l’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5: "Era arrivato il momento di dirlo (…) Non ho più voglia di nascondermi ancora". Garko si è detto felice del suo matrimonio ("Oggi sono sereno e ho trovato il mio equilibrio") e ora è pronto anche a tornare in tv, dove sarà protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi – in onda dal 30 gennaio – al fianco di Anna Safronick.

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko

La rivelazione di Gabriel Garko sull’unione civile col compagno, ovviamente, ha lasciato tantissimi punti di domanda per i più curiosi. Il mondo del gossip e della cronaca rosa ha subito dato la ‘caccia’ a Gabriel e Giorgio, sposatisi ormai più di due anni fa in gran segreto. Chi è dunque il marito dell’attore? Come rivelato dal settimanale Chi (che ha anche paparazzato i due per le strade di Roma, con tanto di vistoso anello al dito), l’uomo si chiama Giorgio e ha 40 anni. Avvocato palermitano di origini nobiliari, attualmente gestisce anche un bed & breakfast nel capoluogo siciliano e non è mai entrato in contatto col mondo dello spettacolo. Giorgio e Gabriel Garko stanno insieme da quattro anni e si sono sposati il 2 dicembre del 2024. Un anno dopo il coming out al Grande Fratello VIP, nel 2021 l’attore confessò anche di sognare un figlio: "Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente".

