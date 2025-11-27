Elodie e Matilda De Angelis commuovono in questo film imperdibile: l'Italia è in lacrime Mario Martone presenta a Cannes 2025 un film sulla vita della scrittrice e partigiana siciliana, un ritratto poetico fatto di emozioni e ricordi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Quella di Goliarda Sapienza, scrittrice, attrice e donna radicalmente libera, è una figura luminosa e controversa della cultura italiana. Scomparsa nel 1996, è stata anche partigiana, sottotenente nella brigata "Vespri" sotto il falso nome di "Ester Caggegi". Mario Martone ha presentato un film sulla sua vita in concorso a Cannes 2025, con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis nel cast e disponibile in streaming su Now.

Di cosa parla la trama di Fuori con Elodie e Matilda De Angelis in streaming su Now

Fuori inizia nel 1980, quando Goliarda (Golino) si appresta a entrare in carcere per il furto di alcuni gioielli. Un gesto impulsivo, difficilmente leggibile, che nel film diventa il punto di partenza per esplorare una complessa dimensione interiore. Tra le mura della prigione di Rebibbia incontra due donne molto diverse tra loro: Roberta (De Angelis), giovane detenuta con un passato politico e un carattere anticonformista, e Barbara (Elodie), fragile ma determinata a stravolgere la propria vita. Le tre formano lentamente un legame fatto di scambi, solidarietà e complicità quotidiana, in cui la scrittura di Goliarda diventa un filo conduttore, una forma di resistenza e autoanalisi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un ritratto poetico più che una biografia

Martone ha scelto un approccio particolare per raccontare la storia, più poetico che semplicemente biografico. Il regista ha attinto ai testi autobiografici di Sapienza – L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio – per restituire un momento preciso della sua vita: l’esperienza in carcere e l’estate che la seguì. Il focus della pellicola è infatti interrogare la libertà, dentro e fuori le mura di una prigione. Si tratta di un film che unisce impegno politico e intensità emotiva, appoggiandosi a un linguaggio visivo asciutto ma allo stesso tempo umano.

Il suo cuore narrativo risiede nel momento che segue la scarcerazione di Goliarda Sapienza. Fuori da Rebibbia si ritrova con Roberta e Barbara, in una Roma viva ma difficile, e provano a costruire un equilibrio nuovo mentre ciascuna affronta i propri fantasmi. Fuori non si limita a ricostruire in maniera storicamente rigida, preferendo suggerire, evocare, catturare il movimento emotivo. Allo stesso modo la relazione tra Goliarda e Roberta affiora in modo accennato, dando al racconto un’intensità ulteriore senza scadere nel didascalico.

Dove vedere Fuori in streaming

Se la storia di Goliarda Sapienza vi ha incuriosito e affascinato e volete scoprirne di più, trovate Fuori con Elodie e Matilda De Angelis in streaming nel catalogo di Now TV.

Potrebbe interessarti anche