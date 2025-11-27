Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Elodie e Matilda De Angelis commuovono in questo film imperdibile: l'Italia è in lacrime

Mario Martone presenta a Cannes 2025 un film sulla vita della scrittrice e partigiana siciliana, un ritratto poetico fatto di emozioni e ricordi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Quella di Goliarda Sapienza, scrittrice, attrice e donna radicalmente libera, è una figura luminosa e controversa della cultura italiana. Scomparsa nel 1996, è stata anche partigiana, sottotenente nella brigata "Vespri" sotto il falso nome di "Ester Caggegi". Mario Martone ha presentato un film sulla sua vita in concorso a Cannes 2025, con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis nel cast e disponibile in streaming su Now.

Di cosa parla la trama di Fuori con Elodie e Matilda De Angelis in streaming su Now

Fuori inizia nel 1980, quando Goliarda (Golino) si appresta a entrare in carcere per il furto di alcuni gioielli. Un gesto impulsivo, difficilmente leggibile, che nel film diventa il punto di partenza per esplorare una complessa dimensione interiore. Tra le mura della prigione di Rebibbia incontra due donne molto diverse tra loro: Roberta (De Angelis), giovane detenuta con un passato politico e un carattere anticonformista, e Barbara (Elodie), fragile ma determinata a stravolgere la propria vita. Le tre formano lentamente un legame fatto di scambi, solidarietà e complicità quotidiana, in cui la scrittura di Goliarda diventa un filo conduttore, una forma di resistenza e autoanalisi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un ritratto poetico più che una biografia

Martone ha scelto un approccio particolare per raccontare la storia, più poetico che semplicemente biografico. Il regista ha attinto ai testi autobiografici di SapienzaL’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio – per restituire un momento preciso della sua vita: l’esperienza in carcere e l’estate che la seguì. Il focus della pellicola è infatti interrogare la libertà, dentro e fuori le mura di una prigione. Si tratta di un film che unisce impegno politico e intensità emotiva, appoggiandosi a un linguaggio visivo asciutto ma allo stesso tempo umano.

Il suo cuore narrativo risiede nel momento che segue la scarcerazione di Goliarda Sapienza. Fuori da Rebibbia si ritrova con Roberta e Barbara, in una Roma viva ma difficile, e provano a costruire un equilibrio nuovo mentre ciascuna affronta i propri fantasmi. Fuori non si limita a ricostruire in maniera storicamente rigida, preferendo suggerire, evocare, catturare il movimento emotivo. Allo stesso modo la relazione tra Goliarda e Roberta affiora in modo accennato, dando al racconto un’intensità ulteriore senza scadere nel didascalico.

Dove vedere Fuori in streaming

Se la storia di Goliarda Sapienza vi ha incuriosito e affascinato e volete scoprirne di più, trovate Fuori con Elodie e Matilda De Angelis in streaming nel catalogo di Now TV.

Potrebbe interessarti anche

Sotto la doccia con Golino e Matilda De Angelis: il film più intrigante di Elodie

Sotto la doccia con Golino e Matilda De Angelis: il film più intrigante di Elodie

Stasera in TV il discusso "Fuori" di Mario Martone con la cantante sulla storia di G...
Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello

Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello

I programmi TV di lunedì 24 novembre 2025: Il commissario Ricciardi, Mammuccari e Gi...
Harry Potter, Matilda De Angelis critica J.K. Rowling

Matilda De Angelis stronca JK Rowling ma ama Harry Potter e la magia di Hogwarts

L’attrice Matilda De Angelis si scaglia contro J.K. Rowling pur continuando a celebr...
Matilda De Angelis sfida gli stereotipi (e il cronometro) in questo film su Prime Video

Matilda De Angelis sfida gli stereotipi in questo film commovente su Prime Video

L'attrice bolognese protagonista di un film che mischia motori e drammi familiari in...
5 serie tv Netflix Matilda De Angelis mood.jpeg

5 Serie TV da vedere su Netflix se sei nel mood "Matilda De Angelis"

Donne forti e irresistibili: se adori le serie tv con protagoniste femminili che emo...
Elodie

Elodie, il gesto choc al concerto: “Te lo spacco quel cellulare”. Ma il ‘colpevole’ era solo un giornalista

Un video social virale mostra la cantante mentre perde le staffe per l'invadenza di ...
Elodie in lacrime va in black-out e ferma il concerto: “Faccio fatica a cantare”. Cosa le è capitato

Elodie in black-out, ferma il concerto e scoppia a piangere: “Scusatemi tanto”. La reazione sorprendente del pubblico

Durante il tour ‘Elodie Show 2025’, la cantante romana ha interrotto il concerto a E...
Non solo Garlasco: le migliori serie tv sui crimini italiani ancora irrisolti in streaming

Non solo Garlasco: le migliori serie tv in streaming sui crimini italiani ancora irrisolti

Le migliori serie tv in streaming basate su casi di cronaca nera italiana ancora irr...
Giorgia

Che Tempo Che Fa, pagelle: Giorgia pronta per condurre Sanremo (8), Paolantoni e il Telegatto scippato (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 26 ottobre 2025 dello sto...

ENEL

Mobilità elettrica accessibile

La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casa

LEGGI

Personaggi

Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Roberta Petrelluzzi

Roberta Petrelluzzi
Susanna Tamaro

Susanna Tamaro
Rob

Rob

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963