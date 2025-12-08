Funerali Sandro Giacobbe, il dolore del figlio Andrea in Tv: "Ha lottato fino all'ultimo" Ospite a La Volta buona, Andrea Giacobbe ricorda il padre scomparso: tra ricordi intimi, la forza di affrontare la vita e l’affetto dei fan alla camera ardente.

Il mondo della musica italiana è ancora in lutto per la morte di Sandro Giacobbe, cantautore amatissimo che ha segnato intere generazioni con le sue melodie romantiche e malinconiche. A pochi giorni dalla sua scomparsa, avvenuta a causa di un tumore allla prostata contro cui lottava da 10 anni, il figlio Andrea è intervenuto come ospite a La Volta Buona nel corso della diretta in onda oggi 8 dicembre per ricordare il padre, condividendo aneddoti e riflessioni sulla sua vita e sulla battaglia contro la malattia. Nel frattempo, questa mattina a Chiavari è stata allestita la camera ardente, aperta al pubblico per permettere ai fan e agli amici di rendere omaggio all’artista.

Sandro Giacobbe, il dolore del figlio Andrea a La Volta Buona: "Ha lottato fino all’ultimo"

Durante la trasmissione di Caterina Balivo su Rai 1, Andrea Giacobbe ha voluto raccontare il lato più intimo del padre, ricordandolo come un uomo capace di affrontare la sofferenza con grande dignità e coraggio: "Mio padre amava molto la vita. Ha lottato fino all’ultimo e se n’è andato in maniera sera. Ci ha lasciato una serenità incredibile, cosa che ha sempre fatto durante tutta la sua esistenza".

Visibilmente commosso, il figlio ha sottolineato anche quanto sia stato toccante l’affetto dimostrato dal pubblico: "Siamo rimasti sorpresi da quanta gente gli voglia bene". Un sentimento che si è concretizzato a Chiavari, dove in tantissimi si sono recati alla camera ardente per rendere omaggio al cantautore che con le sue opera ha accompagnato intere generazioni di italiani. Andrea ha ricordato Sandro non solo come artista, ma anche come uomo e genitore, sottolineando il suo insegnamento più grande: affrontare la vita con amore, rispetto e determinazione.

La camera ardente e i funerali

Sandro Giacobbe si è spento il 6 dicembre all’età di 75 anni, dopo aver affrontato negli ultimi anni cure e momenti difficili legati alla malattia, senza mai perdere il legame con il pubblico e la musica.

La camera ardente è stata allestita presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari ed è aperta oggi, lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 17, e domani, martedì 9 dicembre, dalle 9 alle 12. La benedizione avrà luogo oggi alle 16 nella stessa cappella, mentre i funerali sono previsti domani, martedì 9 dicembre, alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. La famiglia dell’artista ha espresso un desiderio preciso, quello di non inviare fiori, preferendo che eventuali offerte siano donate al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino.

