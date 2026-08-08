Funerali Francesco Guccini, presente il Cardinale Zuppi. Il dolore di Teresa: "Non sono riuscita a farti domande" L'ultimo addio al Maestrone nella sua Pàvana, l'unica meta alla quale non aveva mai saputo rinunciare. Francesco Guccini sarà cremato, mentre Bologna è proclamato il lutto cittadino

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Pavana si è svegliata e stretta in un silenzio surreale, pronta per dare l’ultimo toccante saluto a uno dei suoi figli più illustri. Nel piccolo borgo incastonato tra le montagne e i boschi dell’Appennino tosco-emiliano, la famiglia e la ristretta cerchia degli affetti più cari si sono riunite per rendere omaggio a Francesco Guccini, venuto a mancare all’età di ottantasei anni il 6 agosto. Una cerimonia intima, estremamente raccolta e distante da tutto quello che proprio a lui non piaceva, abituato com’era a stare in disparte.

Ad accogliere la cerimonia, cominciata attorno alle nove del mattino, è stato il suggestivo cortile situato accanto alla dimora storica, che in molti dei fan conoscono bene. Accanto alla moglie Raffaella Zuccari c’erano gli amici storici, la famiglia al completo con il nipotino e l’unica figura spirituale e istituzionale intervenuta, l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, unito all’artista da un’intensa stima reciproca, ha presenziato per testimoniare un legame profondo e sincero. Oltre la recinzione della casa, sottovoce e con discrezione, alcuni fan e ammiratori si sono radunati per inviare un ultimo pensiero affettuoso.

L’omaggio nel cortile di casa e il commovente intervento di Teresa

Al posto dei canti tradizionali, a fare da sottofondo al rito sono state le parole e la letteratura. I presenti hanno voluto rievocare il percorso umano e culturale di Guccini mediante la lettura di brani di prosa e liriche a lui particolarmente care. Un tributo fatto di ricordi d’infanzia e aneddoti di vita contadina che hanno messo in luce l’essenza più genuina del poeta.

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A prendere la parola è stata la figlia Teresa: "Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ma il regalo più grande di tutti è insegnarmi dove andare a cercarle, o forse di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi? Avevi una visione panteistica della spiritualità che mi hai trasmesso. Ero orgogliosa per quella attenzione rara che riuscivo a volte a rubarti. Il nostro panino quotidiano al bar Roberta con la mortadella e i quotidiani. Buon viaggio Babbo".

Sulla bara sono stati riposti alcuni simboli personali: un mazzolino di fiori selvatici raccolti nei boschi circostanti, una rosa di colore rosso vivido, un collage fotografico dedicato ai suoi amati gatti e una copia del celebre romanzo Maigret a Parigi, a testimonianza della sua immensa passione per i libri.

Il cordoglio di Bologna e la giornata di lutto cittadino

Il momento di raccoglimento si è chiuso con un’accorata preghiera officiata dal Cardinale Zuppi, che ha accompagnato la salma verso la definitiva tumulazione a Pavana. Nel frattempo, anche il capoluogo emiliano ha deciso di unirsi al dolore dei familiari. Il sindaco Matteo Lepore ha indetto per la giornata di sabato il lutto cittadino a Bologna, disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti i palazzi istituzionali.

L’iniziativa del Comune ha rappresentato il sentimento di smarrimento di un’intera comunità che ha visto nascere e fiorire la poetica del cantautore. La città estenderà questo ricordo attraverso una grande commemorazione pubblica fissata per settembre, per la quale è atteso tutto il suo pubblico. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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