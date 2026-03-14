Enrica Bonaccorti, lacrime al funerale: “Ha avuto coraggio”, il dolore della figlia Verdiana, il gesto di Renato Zero e la canzone per l’addio A Roma l’ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti: il feretro accolto dalle note di La lontananza di Domenico Modugno, presenti amici vip e familiari.

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Si sono svolti a Roma i funerali della conduttrice e autrice televisiva Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo all’età di 76 anni dopo una malattia. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come Chiesa degli Artisti, affacciata su Piazza del Popolo, dove si sono riuniti familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini per renderle omaggio.

Funerali Enrica Bonaccorti: l’ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti

La celebrazione funebre è iniziata alle ore 15 ed è stata officiata da Antonio Staglianò, rettore della basilica. La chiesa era allestita con fiori bianchi e un pianoforte a coda, mentre all’interno erano stati predisposti circa cinquanta posti riservati per familiari e ospiti.

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Una scelta particolare ha caratterizzato l’allestimento: accanto all’altare sono state sistemate piante di limone, portate proprio per rispettare una richiesta espressa in vita dalla conduttrice. Bonaccorti, infatti, non desiderava fiori recisi al proprio funerale, preferendo piante vive.

All’arrivo del feretro, accolto da un lungo applauso, sono risuonate le note di La lontananza, celebre brano interpretato da Domenico Modugno, il cui testo porta anche la firma della stessa Bonaccorti. La funzione si è conclusa con un ultimo omaggio musicale: il feretro è stato accompagnato all’uscita sulle note di Il cielo di Renato Zero.

Il dolore della figlia Verdiana e l’ex marito Arnaldo Del Piave

Tra i momenti più toccanti della cerimonia la presenza, accanto al feretro, della figlia Verdiana Bonaccorti e dell’ex marito Arnaldo Del Piave.

I due hanno accompagnato la bara all’ingresso della chiesa e sono rimasti vicini durante tutta la funzione, condividendo il dolore con amici e conoscenti che si sono avvicinati per un saluto o una parola di conforto.

La partecipazione della famiglia ha reso ancora più intensa l’atmosfera della cerimonia, mentre all’esterno centinaia di persone si erano radunate in Piazza del Popolo per rendere omaggio alla conduttrice.

Funerali Enrica Bonaccorti: il messaggio di Renato Zero

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi volti noti della televisione e dello spettacolo. Tra i primi a entrare nella basilica si sono visti Guillermo Mariotto, Ilona Staller, Alba Parietti, Eleonora Daniele, Alberto Matano, oltre a Valeria Fabrizi, Dario Salvatori, Gianni Ippoliti, Mara Venier, Teo Mammucari

Proprio Alberto Matano, arrivando in chiesa, ha voluto ricordare la collega sottolineandone le qualità umane. Il giornalista ha spiegato che Bonaccorti era "una donna di intelligenza rara e di raro spessore umano", aggiungendo anche che "è consolatorio sapere che in questi mesi difficili che ha attraversato ha sentito l’abbraccio di tutti noi che le volevamo bene".

Un ricordo più personale è arrivato da Ilona Staller, che parlando con i cronisti ha raccontato uno dei modi con cui la conduttrice cercava di incoraggiare gli amici nei momenti difficili. La stessa Staller ha ricordato infatti: "Su con la testa vedrai che tutto si risolve mi rincuorava così Enrica, una donna dolce".

Durante l’omelia è stato letto anche un messaggio scritto da Renato Zero, molto legato alla conduttrice. Nel suo testo il cantante l’ha definita "Sorella, amica, complice." e ha poi aggiunto una riflessione più ampia sul suo talento e sulla sua sensibilità: "Enrica penetra l’invisibile, vede le assenze e le dona voce. Percepisci i sorrisi, l’ironia pungente e li trasforma in parole. La morte non ha cancellato nulla di tutto questo, lo ha solo trasformato".

Tra i presenti anche Alba Parietti, che ha ricordato la forza con cui la conduttrice ha affrontato gli ultimi mesi della sua vita, sottolineando come "Enrica Bonaccorti ha affrontato tutto con grande coraggio".

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