Fulvio Zangirolami, il genio che promette di rivoluzionare la musica con l'intelligenza artificiale: orgoglio italiano ai Best CEO Awards Da Alessandria a Madrid: la piattaforma "Fully" di Fulvio Zangirolami porta l’intelligenza artificiale nella didattica musicale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’italiano Fulvio Zangirolami si affaccia sulla scena internazionale con una candidatura che segna un passaggio significativo del suo percorso imprenditoriale, entrando nella short list dei Best CEO Awards 2026, dove sono stati selezionati 95 CEO da tutto il mondo. Un riconoscimento che non si limita a premiare i risultati raggiunti, ma che valorizza soprattutto la capacità di immaginare e costruire modelli innovativi in grado di incidere su settori complessi come quello della formazione e della tecnologia applicata alla didattica musicale. Un traguardo che lo porterà il 16 maggio al Mandarin Oriental Ritz di Madrid, in un evento che riunirà alcuni tra i leader più influenti del panorama globale.

Fulvio Zangirolami: un percorso imprenditoriale costruito tra creatività e innovazione

La storia di Zangirolami affonda le radici ad Alessandria, dove ha iniziato giovanissimo a muovere i primi passi nel mondo dell’impresa, aprendo la sua Partita IVA a soli diciotto anni. Da quel momento, il suo percorso si è sviluppato attraverso progetti differenti, ma tutti caratterizzati da un’attenzione costante all’esperienza dell’utente e alla qualità del coinvolgimento. Realtà come Alexandria Music School, Gaston Studio, Adesso mi sposo e Futura BnB raccontano una visione trasversale, in cui formazione, eventi e hospitality si intrecciano con l’innovazione digitale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Fully", la piattaforma che ridefinisce l’apprendimento musicale

Il cuore della candidatura ai Best CEO Awards 2026 è rappresentato da "Fully", una piattaforma che propone un modello di apprendimento interattivo basato su missioni, esperienze e percorsi personalizzati. L’obiettivo è quello di rendere lo studio della musica non solo più accessibile, ma anche più coinvolgente e adattivo rispetto alle esigenze dello studente.

A differenza dei sistemi tradizionali, "Fully" non si limita alla gestione dei contenuti didattici, ma interviene direttamente nel processo di apprendimento, offrendo spiegazioni su teoria musicale, solfeggio e tecnica strumentale, suggerendo esercizi mirati e adattando i contenuti in base al livello dello studente. L’intelligenza artificiale diventa così uno strumento di supporto alla didattica, non un sostituto del ruolo umano. Lo stesso Zangirolami ha sintetizzato questa visione con parole precise: "L’obiettivo non è sostituire il docente, ma offrirgli uno strumento in più. L’AI può rendere l’apprendimento più coinvolgente senza perdere il valore umano dell’insegnamento".

Una visione sulla didattica tra tecnologia e ruolo umano

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del settore educativo, dove la tecnologia sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, soprattutto nell’ambito della personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Fully si distingue proprio per la capacità di integrare strumenti digitali avanzati senza perdere di vista la dimensione relazionale e pedagogica dell’insegnamento. Nel dibattito più ampio sull’evoluzione di "Fully", un elemento centrale riguarda il ruolo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, che negli ultimi anni hanno profondamente trasformato il modo in cui si progettano strumenti educativi e piattaforme digitali. In questo contesto, realtà come ChatGPT di OpenAI rappresentano tra i riferimenti più noti di questo sistema di sviluppo. Fully gira proprio sull’intelligenza di OpenAI, potendosi integrare alla piattaforma.

La partecipazione ai Best CEO Awards 2026 rappresenta per Zangirolami un momento di visibilità internazionale, ma anche un punto di confronto con altri modelli di leadership innovativa. L’evento di Madrid non sarà soltanto una celebrazione dei risultati, ma un’occasione per mettere in dialogo idee, esperienze e visioni diverse sul futuro dell’impresa e della formazione.

Potrebbe interessarti anche