È morto Fulvio Lucisano, il "re dei produttori" del cinema italiano: la causa della morte Il fondatore della Italian International Film si è spento a 98 anni. Settant'anni di carriera, da Troisi a Fantozzi, David alla carriera nel 2009.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il cinema è in lutto. Fulvio Lucisano è morto il 18 agosto 2026, all’età di 98 anni. La notizia è stata data dall’ANSA. Protagonista di oltre settant’anni di produzione cinematografica italiana, è stato un genio del cinema. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause della morte. Lascia la moglie e le due figlie, Federica e Paola Lucisano, entrambe a loro volta produttrici cinematografiche e da tempo affiancate al padre nella conduzione delle aziende di famiglia.

Fulvio Lucisano è morto, l’annuncio della famiglia

Dopo oltre settant’anni trascorsi nel mondo della produzione cinematografica, l’Italia dice addio a Fulvio Lucisano, morto all’età di 98 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Paola, che insieme alla sorella Federica ha raccolto l’eredità artistica del padre e lo ha salutato con il messaggio: "Riposa in pace Papà". Attualmente, non si conosce ancora la causa della morte.

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La straordinaria carriera di Fulvio Lucisano

Nato a Roma nel 1928, Fulvio Lucisano si laurea in Giurisprudenza alla Sapienza nel 1954, ma inizia presto a dedicarsi al cinema. Dopo le prime esperienze all’Istituto Luce e alla Documento Film, nel 1955 produce il suo primo lungometraggio e nel 1958 fonda la Italian International Film (IIF), che guidò per quasi settant’anni. La IIF vanta oltre 130 film, spaziando dall’horror e dalla fantascienza alla commedia, con titoli importanti come Terrore nello spazio, Ricomincio da tre, Fantozzi – Il ritorno e Notte prima degli esami. Dal 2004 la società si occupa anche di televisione e Lucisano contribuva noltre allo sviluppo di una catena di multisala a Roma.

Importante fu anche il suo ruolo nell’industria cinematografica: fu presidente dell’ANICA e dell’Unione Nazionale Produttori. Tra i principali riconoscimenti ricevuti figurano il titolo di Cavaliere del Lavoro nel 2007, il David di Donatello alla carriera nel 2009 e il Premio all’Eccellenza del Capalbio Film Festival nel 2024. Rimase attivo alla guida della IIF fino agli ultimi anni della sua vita, mantenendo una presenza costante nel cinema italiano. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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