È morto Fulvio Lucisano, il "re dei produttori" del cinema italiano: la causa della morte
Il fondatore della Italian International Film si è spento a 98 anni. Settant'anni di carriera, da Troisi a Fantozzi, David alla carriera nel 2009.
Il cinema è in lutto. Fulvio Lucisano è morto il 18 agosto 2026, all’età di 98 anni. La notizia è stata data dall’ANSA. Protagonista di oltre settant’anni di produzione cinematografica italiana, è stato un genio del cinema. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause della morte. Lascia la moglie e le due figlie, Federica e Paola Lucisano, entrambe a loro volta produttrici cinematografiche e da tempo affiancate al padre nella conduzione delle aziende di famiglia.
Fulvio Lucisano è morto, l’annuncio della famiglia
Dopo oltre settant’anni trascorsi nel mondo della produzione cinematografica, l’Italia dice addio a Fulvio Lucisano, morto all’età di 98 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Paola, che insieme alla sorella Federica ha raccolto l’eredità artistica del padre e lo ha salutato con il messaggio: "Riposa in pace Papà". Attualmente, non si conosce ancora la causa della morte.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La straordinaria carriera di Fulvio Lucisano
Nato a Roma nel 1928, Fulvio Lucisano si laurea in Giurisprudenza alla Sapienza nel 1954, ma inizia presto a dedicarsi al cinema. Dopo le prime esperienze all’Istituto Luce e alla Documento Film, nel 1955 produce il suo primo lungometraggio e nel 1958 fonda la Italian International Film (IIF), che guidò per quasi settant’anni. La IIF vanta oltre 130 film, spaziando dall’horror e dalla fantascienza alla commedia, con titoli importanti come Terrore nello spazio, Ricomincio da tre, Fantozzi – Il ritorno e Notte prima degli esami. Dal 2004 la società si occupa anche di televisione e Lucisano contribuva noltre allo sviluppo di una catena di multisala a Roma.
Importante fu anche il suo ruolo nell’industria cinematografica: fu presidente dell’ANICA e dell’Unione Nazionale Produttori. Tra i principali riconoscimenti ricevuti figurano il titolo di Cavaliere del Lavoro nel 2007, il David di Donatello alla carriera nel 2009 e il Premio all’Eccellenza del Capalbio Film Festival nel 2024. Rimase attivo alla guida della IIF fino agli ultimi anni della sua vita, mantenendo una presenza costante nel cinema italiano.
Potrebbe interessarti anche
Coppa Davis 1976, l’impresa sportiva e politica di Adriano Panatta diventa un film dei Manetti Bros: c'entra Silvio Muccino
Nel cinquantesimo anniversario della storica vittoria italiana, La ballata della Cop...
Edoardo Leo "maschilista inconsapevole": c'entra anche Claudia Pandolfi in questa storia di incontri e scontri imprevedibili
Arriva su NOW una moderna commedia sentimentale con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi
Il Paradiso delle Signore 11, le anticipazioni e un'altra ferita dopo la morte di Rosa: Enrico lascia Milano e Marta non si dà pace
La nuova stagione della soap si apre nel segno delle emozioni. Marta fatica a supera...
Matilde Gioli e Cristiano Caccamo nel film tratto dal fenomeno romance di Felicia Kingsley
Prime Video alza il sipario su Non è un paese per single, tratto dal romanzo di Feli...
Gerry Scotti compie 70 anni: la puntata speciale e l’omaggio de La Ruota della Fortuna tra ricordi, ospiti e grandi emozioni
Oggi venerdì 7 agosto il conduttore festeggia il compleanno con una serata evento de...
Il Paradiso delle Signore 11: la nuova stagione si apre con una tragedia, la morte di Rosa cambia per sempre il futuro di Marcello
La soap di Rai 1 riparte con una svolta drammatica: il lutto di Marcello segna l'ini...
Carlo Verdone, stasera in TV il suo capolavoro da regista: il film (indimenticabile) che stava finendo in tragedia sul set
Dalla commedia cult Viaggi di nozze di Carlo Verdone su Rete 4 al classico Il sorpas...
Lino Banfi, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film (stroncato) che è diventato un cult assoluto
Western leggendari, 007 senza tempo e grandi prime serate su Sky Cinema: da Il buono...