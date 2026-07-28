Fulminacci sbarca in Spagna, dopo il successo a Sanremo il cantante porta per la prima volta il tour fuori dall'Italia: le date
Importante traguardo per Fulminacci, che per la prima volta avrà la possibilità di esibirsi al di fuori dell'Italia, annunciate due date in Spagna, biglietti già in vendita
Partecipare al Festival di Sanremo consente di godere di una vetrina importante, ma una volta conclusa la kermesse viene il momento di raccogliere i frutti. Ed è quello che può fare ora Fulminacci, alle prese con un importante traguardo che non aveva finora eguali nella sua carriera.
Il cantante ha infatti organizzato un tour, che gli permetterà per la prima volta di esibirsi al di fuori del nostro Paese.
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Al via il tour di Fulminacci: le nuove date al di fuori dell’Italia
Gli ultimi mesi sono certamente stati più che importanti per Fulminacci, reduce dalla conquista di un riconoscimento importante, come la conquista del Premio della Critica al Festival di Sanremo. A questo ha fatto seguito la pubblicazione di "Calcinacci", brano che è stato certificato Disco d’Oro, oltre al grande riscontro ottenuto nel "Palazzacci Tour 2026",
E non è finita qui. Attualmente l’artista è impegnato nei Festival estivi con "Fulminacci all’aperto", che gli stanno permettendo di togliersi soddisfazioni importanti, ma non sembra essere disposto ad accontentarsi. E’ stato lui stesso a fare un annuncio che lo riguarda da vicino e che farà certamente piacere alle tante persone che lo amano.
Per la prima volta nella sua carriera Filippo Uttinacci, questo il nome all’anagrafe di Fulminacci, avrà la possibilità di esibirsi dal vivo al di fuori dei nostri confini. Sono infatti previsti due speciali appuntamenti in Spagna: il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona.
I biglietti per chi vorrà essere presente sono già disponibili online, così come sono state già rese note le sedi dei due live:
- Venerdì 13 Novembre: Madrid – Sala Cats
- Sabato 14 Novembre: Barcellona – Sala Apolo
Prima di quel momento i suoi fan hanno la possibilità di seguirlo nelle date italiane, inserite all’interno del tour "Fulminacci all’aperto". Questi gli appuntamenti:
- 9 agosto, Melpignano (Lecce) – Sei Festival
- 10 agosto: Locorotondo (Bari) – Locus Festival
- 12 agosto: Catania – Sotto il Vulcano Fest
- 21 agosto: Alghero – Alguero Summer Fest
- 29 agosto: Trento – Trento Live Fest
- 30 agosto: Mantova: Mantova Summer Festival
- 5 settembre: Sesto Fiorentino (Firenze) – Liberi Tutti Festival
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