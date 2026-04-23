Full Metal Jacket è il film più disturbante sulla guerra mai visto ed attuale oggi più di ieri: RaroFilm Studios celebra Stanley Kubrick
Dal capolavoro di Stanley Kubrick all’edizione da collezione RaroFilm Studios: un viaggio dentro uno dei film più spietati e attuali di sempre
Nel panorama del cinema di guerra, pochi titoli riescono ancora oggi a essere discussi con la stessa intensità di Full Metal Jacket: un film con la capacità rara e disturbante di mettere in crisi lo spettatore senza offrirgli appigli rassicuranti. È proprio da qui che parte il nostro ultimo video.
L’occasione è stata anche quella di riscoprire il capolavoro di Stanley Kubrick attraverso quella che risulta essere l’edizione home video più curata e ricca degli ultimi anni: la OneClick Edition firmata RaroFilm Studios. Un cofanetto da collezione in sole 100 copie al mondo che non si limita a contenere il film, ma lo rilegge visivamente e matericamente, trasformandolo in un oggetto che dialoga direttamente con i temi dell’opera. Dalla qualità costruttiva del box, con lavorazioni UV in rilievo e finiture ricercate, fino ai contenuti cartacei e alle steelcase personalizzate, tutto è pensato per restituire la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di più di una semplice edizione.
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Ma è inevitabilmente il film a restare al centro del discorso. Diviso in due blocchi narrativi distinti – l’addestramento e la guerra – Full Metal Jacket continua a essere un’opera spiazzante proprio per la sua struttura. La prima parte, dominata dalla figura del sergente Hartman, è un meccanismo perfetto di annullamento dell’identità; la seconda, ambientata in Vietnam, rompe quell’equilibrio per mostrare il caos e l’assurdità del conflitto.
Nel video mettiamo a fuoco proprio questo: Kubrick non racconta la guerra, ma il processo che trasforma l’uomo in uno strumento. E lo fa con una freddezza chirurgica che ancora oggi lascia senza fiato. Nel film non c’è eroismo, non c’è retorica… troviamo solo un sistema che funziona esattamente come dovrebbe, e proprio per questo risulta ancora più inquietante.
A distanza di decenni, il film continua a sollevare domande più che a dare risposte. Ed è forse questo il motivo per cui, ancora oggi, torna ciclicamente al centro del dibattito. Il nostro video prova a rimettere insieme i pezzi: tra curiosità, analisi e riflessioni, un viaggio dentro uno dei film più discussi e, probabilmente, più fraintesi della storia del cinema.
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