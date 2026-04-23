Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Full Metal Jacket è il film più disturbante sulla guerra mai visto ed attuale oggi più di ieri: RaroFilm Studios celebra Stanley Kubrick

Dal capolavoro di Stanley Kubrick all’edizione da collezione RaroFilm Studios: un viaggio dentro uno dei film più spietati e attuali di sempre

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Nel panorama del cinema di guerra, pochi titoli riescono ancora oggi a essere discussi con la stessa intensità di Full Metal Jacket: un film con la capacità rara e disturbante di mettere in crisi lo spettatore senza offrirgli appigli rassicuranti. È proprio da qui che parte il nostro ultimo video.

L’occasione è stata anche quella di riscoprire il capolavoro di Stanley Kubrick attraverso quella che risulta essere l’edizione home video più curata e ricca degli ultimi anni: la OneClick Edition firmata RaroFilm Studios. Un cofanetto da collezione in sole 100 copie al mondo che non si limita a contenere il film, ma lo rilegge visivamente e matericamente, trasformandolo in un oggetto che dialoga direttamente con i temi dell’opera. Dalla qualità costruttiva del box, con lavorazioni UV in rilievo e finiture ricercate, fino ai contenuti cartacei e alle steelcase personalizzate, tutto è pensato per restituire la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di più di una semplice edizione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma è inevitabilmente il film a restare al centro del discorso. Diviso in due blocchi narrativi distinti – l’addestramento e la guerra Full Metal Jacket continua a essere un’opera spiazzante proprio per la sua struttura. La prima parte, dominata dalla figura del sergente Hartman, è un meccanismo perfetto di annullamento dell’identità; la seconda, ambientata in Vietnam, rompe quell’equilibrio per mostrare il caos e l’assurdità del conflitto.

Nel video mettiamo a fuoco proprio questo: Kubrick non racconta la guerra, ma il processo che trasforma l’uomo in uno strumento. E lo fa con una freddezza chirurgica che ancora oggi lascia senza fiato. Nel film non c’è eroismo, non c’è retorica… troviamo solo un sistema che funziona esattamente come dovrebbe, e proprio per questo risulta ancora più inquietante.

A distanza di decenni, il film continua a sollevare domande più che a dare risposte. Ed è forse questo il motivo per cui, ancora oggi, torna ciclicamente al centro del dibattito. Il nostro video prova a rimettere insieme i pezzi: tra curiosità, analisi e riflessioni, un viaggio dentro uno dei film più discussi e, probabilmente, più fraintesi della storia del cinema.

Potrebbe interessarti anche

Il Diavolo Veste Prada 2, il cameo di Sydney Sweeney è stato tagliato, non la vedremo nel sequel

Sydney Sweeney non realizzerà mai il sogno dei fan: la scelta per il film più atteso del 2026

Nel sequel de Il Diavolo Veste Prada, il cameo di Sydney Sweeney, già girato accanto...
Il Diavolo veste Prada 2, Stanley Tucci è già oltre l'atteso film: torna la squadra segreta in Citadel 2

Il Diavolo veste Prada 2, Stanley Tucci è già oltre l'atteso film: torna la squadra segreta in Citadel 2

Il trailer di Citadel 2 su Amazon Prime Video anticipa il ritorno della squadra: nuo...
Clayface, DC Studios ha pubblicato il trailer del film

Clayface, l'incubo prende vita: l'agghiacciante trasformazione che sconvolge l’universo di Batman vi farà perdere il sonno

Dopo l'anteprima al CinemaCon, DC Studios ha svelato il trailer di Clayface, horror ...
Kill Bill

Kill Bill, 281 minuti di grande cinema: l’iconico film torna in sala come non lo avete mai visto

Dal 28 maggio al 3 giugno, per la prima volta in Italia, il capolavoro di Quentin Ta...
Adriano Giannini

Adriano Giannini in una prova d'attore che meritava almeno la nomination ai David di Donatello

Il film candidato ai David di Donatello valorizza un intenso Adriano Giannini: tra t...
Stanley Tucci

Disney+, le migliori uscite di maggio 2026: da Stanley Tucci in Italia, al ritorno di un celebre antieroe Marvel

Tra vendette esplosive, viaggi nel gusto italiano e avventure animate, maggio 2026 s...
Spider-Man Brand New Day, il futuro di Peter Parker

Spider-Man Brand New Day: addio per sempre a Peter Parker, le immagini del nuovo trailer parlano chiaro. Homecoming è un lontano ricordo

Dopo Spider-Man: No Way Home, il nuovo capitolo segna una svolta oscura per Peter Pa...
Away (2019) film in streaming e home video

Away, il capolavoro di animazione firmato Gints Zilbalodis che avrebbe meritato l'Oscar: un film che andrebbe fatto vedere ai nostri figli

Un’esperienza diversa dal solito: un racconto che funziona sia per adulti che per ra...
"Method Acting", quando sei il personaggio che interpreti: gli attori (straordinari) che usano il metodo e le polemiche

"Method acting", quando sei il personaggio che interpreti: gli attori (straordinari) che usano il metodo

Nel cinema il "Method acting" è sempre più diffuso, ma molti attori ne criticano l'u...

Salute

Herpes zoster o Fuoco di Sant’Antonio

Come proteggersi durante un percorso oncologico

LEGGI

Personaggi

Luca Barbarossa

Luca Barbarossa
Riccardo Stimolo

Riccardo Stimolo
Don Massimo (Raoul Bova)

Don Massimo
Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963