Netflix si prepara al nuovo anno con una serie tv dalla trama agghiacciante e un cast pazzesco Mistero, dipendenza e criminalità: Fuga racconta l’ossessione di un padre e il lato oscuro dell’amore familiare nella nuova serie Netflix di Harlan Coben.

Netflix sta preparando al meglio il nuovo anno e sapete come? Con una nuova e inquietante serie thriller tratta da un bestseller di Harlan Coben. Parliamo di Fuga, con protagonisti James Nesbitt e Minnie Driver. Ideata da Danny Brocklehurst, lo show debutterà sulla piattaforma proprio a Capodanno. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Fuga, la trama della nuova serie Netflix che spaventerà i genitori

Molto presto arriverà su Netflix Fuga, la nuova serie basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben pubblicato nel 2019. Adesso, vi spiegheremo di cosa parlerà e vi assicuriamo che la trama è decisamente agghiacciante. La storia segue Simon, un uomo che conduce una vita familiare apparentemente serena finché la figlia maggiore Paige scompare durante la notte, lasciando un messaggio in cui dice di non voler essere ritrovata. Simon la rintraccia in un parco cittadino e scopre che la ragazza è profondamente cambiata: è sotto l’effetto di droghe, terrorizzata e coinvolta in un ambiente pericoloso. Dopo uno scontro violento, Paige riesce a fuggire e Simon capisce che, per salvarla, dovrà addentrarsi nel mondo oscuro in cui si è persa, mettendo a rischio anche la sua famiglia. La serie è scritta da Daniel Brocklehurst, diretta da Nimer Rashed e Isher Sahota, con colonna sonora di David Buckley e Luke Richards.

Il cast della serie Netflix, Fuga

Per quanto riguarda il cast, Harlan Coben ha valutato molti provini prima di scegliere l’attrice giusta per interpretare la complessa Paige. A ricoprire il ruolo della protagonista è Ellie de Lange. Gli altri attori presenti sono:

James Nesbit (Simone Greene)

(Simone Greene) Minnie Driver (interpreta la moglie di Simon, Ingrid Greene)

(interpreta la moglie di Simon, Ingrid Greene) Ruth Jones (Elena Ravenscroft)

(Elena Ravenscroft) Alfred Enoch (Isaac Fagbenle)

Quando esce Fuga e cosa dobbiamo aspettarci da questa serie

Fuga debutterà su Netflix il 1° gennaio 2026. Il colosso dello streaming conferma il suo ruolo di casa degli adattamenti dei bestseller di Harlan Coben. Dopo il successo di Un inganno di troppo e Missing You (già visto da oltre 94 milioni di utenti) la piattaforma continua a puntare sulle opere dello scrittore. Dal 2018 Netflix ha un accordo quinquennale con Coben per adattare 14 suoi libri, tra quelli già pubblicati e futuri. Tra le novità imminenti c’è, appunto, Fuga, con James Nesbitt, già noto per ruoli in Missing You e Stay Close. Pur mantenendo il massimo riserbo, gli autori anticipano che la serie sarà uno degli adattamenti più cupi e carichi di tensione emotiva, con una trama che segue Simon in un vortice di menzogne e connessioni nascoste, lasciando lo spettatore disorientato, proprio come il protagonista.

