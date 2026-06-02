Zack Snyder pesca un mito degli anni '80, il cult distopico di John Carpenter con il brutale antieroe Snake Plissken diventa un kolossal
Il regista Zack Snyder dirigerà il remake di Fuga da New York, il cult distopico degli anni '80 firmato John Carpenter che ha segnato la storia del cinema.
Uno dei cult della fantascienza distopica torna sul grande schermo: Zack Snyder dirigerà e scriverà il remake di Fuga da New York, il leggendario film di John Carpenter del 1981. La notizia, confermata da Deadline, era stata anticipata da The Hollywood Reporter e annunciata ufficialmente da StudioCanal al CinemaCon di aprile. Il progetto vedrà coinvolto lo stesso Carpenter, il quale ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Dunque, prepariamoci perché l’antieroe Snake Plissken sta tornando (e più agguerrito che mai). Vediamo insieme tutti i dettagli.
Fuga da New York, Zack Snyder dirigerà il remake del film di John Carpenter: cosa sappiamo
A oltre quarant’anni dall’uscita del film originale, Fuga da New York si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova versione affidata a Zack Snyder, che ne curerà sia la regia sia la sceneggiatura. L’annuncio del remake, riportato in un primo momento da The Hollywood Reporter, è stato confermato da Deadline dopo la presentazione del progetto da parte di StudioCanal al CinemaCon, anche se la trama resta ancora riservata. La produzione coinvolgerà Andrew Rona e Alex Heineman di The Picture Company, insieme a Zack Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller tramite Stone Quarry, mentre John Carpenter parteciperà come produttore esecutivo.
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Il film è pensato per una distribuzione nelle sale cinematografiche. Negli anni non sono mancati i tentativi di realizzare un remake, con il coinvolgimento di figure come Joel Silver, Robert Rodriguez, Radio Silence e Leigh Whannell, senza però arrivare alla produzione. Snyder, noto per film come Army of the Dead, Rebel Moon e Zack Snyder’s Justice League, è attualmente al lavoro sulla post-produzione di The Last Photograph.
1997: Fuga da New York, di cosa parla il film di John Carpenter. Trama e cast
Ambientato in un futuro distopico negli Stati Uniti, il film racconta di una New York trasformata in un enorme carcere di massima sicurezza, dove vengono rinchiusi criminali ed emarginati. Qui si trova Jena "Snake" Plissken, ex marine ed eroe di guerra condannato all’ergastolo. Quando il Presidente degli Stati Uniti viene catturato all’interno della città-prigione dopo il dirottamento del suo aereo, le autorità affidano a Plissken una missione rischiosa: salvarlo e recuperare importanti documenti segreti. In cambio, l’uomo otterrà la libertà e la cancellazione della sua condanna. Per riuscirci dovrà affrontare il Duca, il potente boss criminale che domina New York. Nel cast troviamo:
- Kurt Russell
- Lee Van Cleef
- Ernest Borgnine
- Donald Pleasence
- Isaac Hayes
- Season Hubley
- Adrienne Barbeau
- Harry Dean Stanton
- Tom Atkins
- Charles Cyphers
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08 Giugno 2026
Cane arrabbiatoRai Movie
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