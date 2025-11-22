Trova nel Magazine
Frozen 3 e 4, cachet milionari per le voci originali: Disney alza l’asticella ed è record assoluto

Il cast originale di Frozen torna per i capitoli 3 e 4 con accordi milionari senza precedenti, mentre Disney punta a espandere ancora l’universo di Arendelle.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Elsa di Frozen
ipa

Il mondo di Frozen è pronto a riaprirsi, e questa volta non è solo la magia di Arendelle a brillare: anche i cachet delle sue star raggiungono cifre mai viste. Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad, rispettivamente le voci originali di Anna, Elsa e Olaf, hanno infatti firmato accordi monumentali per tornare nei capitoli 3 e 4 del franchise Disney. L’investimento, che segna un nuovo primato nel cinema d’animazione, testimonia quanto la saga resti fondamentale nelle strategie dello studio.

Cachet da capogiro e un accordo mai visto per le voci di Frozen

Secondo le indiscrezioni provenienti da Hollywood, Bell, Menzel e Gad avrebbero firmato un contratto dal valore di circa 60 milioni di dollari ciascuno per prestare nuovamente la voce ai loro personaggi in Frozen 3 e Frozen 4. Una cifra che quadruplica i compensi ottenuti per Frozen II, quando si parlava di circa 15 milioni, e che li colloca tra gli attori più pagati nella storia dell’animazione.

Il maxi accordo includerebbe sia compensi immediati sia bonus legati ai risultati al botteghino e allo sfruttamento nel tempo, un modello ormai consolidato nei franchise più redditizi. Un investimento che riflette il ruolo centrale delle tre voci originali, ormai sinonimo di un universo narrativo amatissimo e capace di generare ricavi costanti grazie a merchandising, produzione musicale, spettacoli teatrali, serie e prodotti legati ai parchi tematici. Per Disney, assicurarsi la continuità del cast significa consolidare un brand che continua ad attrarre generazioni di spettatori e famiglie di tutto il mondo.

Dietro le quinte dei nuovi capitoli: conferme, ritorni e prime anticipazioni

Sul fronte creativo, sia Frozen 3 sia Frozen 4 vedranno il ritorno di Jennifer Lee, già co-sceneggiatrice e co-regista dei primi due film. Dopo aver lasciato la direzione creativa di Disney Animation, Lee torna a dedicarsi interamente alla saga che l’ha resa una delle figure più influenti dell’animazione contemporanea. Accanto a lei, per il terzo capitolo, ci sarà Trent Correy, regista dell’apprezzato corto Once Upon a Studio, mentre Peter Del Vecho sarà nuovamente alla produzione.

Confermati anche Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, autori delle canzoni premio Oscar che hanno definito l’identità musicale del franchise. Sul fronte narrativo, Disney mantiene il massimo riserbo, ma tra le prime indiscrezioni si parla di un percorso più maturo per Anna e Elsa e dell’introduzione di nuove ambientazioni oltre Arendelle, un modo per ampliare ulteriormente l’universo narrativo in vista del quarto capitolo, già confermato ma senza data d’uscita.

Dove vedere i primi due film e i corti in streaming

Chi desidera recuperare la saga può trovare Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen II – Il segreto di Arendelle e tutti i cortometraggi ufficiali (tra cui Frozen Fever, Olaf’s Frozen Adventure e Once Upon a Snowman) disponibili in streaming su Disney+. Per quanto riguarda Frozen 3, il film è atteso come titolo di punta per la stagione del Ringraziamento, mentre il quarto capitolo rimane in fase di sviluppo con dettagli ancora limitati.

