Frida Kahlo e Diego Rivera: Netflix tra amore e tradimenti nella storia mai raccontata sulla pittrice
Il colosso dello streaming ha annunciato una serie tv basata sul romanzo di Claire Berest e diretta da Patricia Riggen
Frida Kahlo e Diego Rivera sono due delle figure artistiche più iconiche del Messico e dell’arte mondiale in generale del XX secolo e Netflix ha deciso di raccontarle in una serie tv. Tratta dal romanzo della scrittrice francese Claire Berest Nulla è nero, sarà diretta da Patricia Riggen. Il progetto al momento è ancora privo di un titolo definitivo, ma si sa già, stando a quanto raccolto da Deadline, che esplorerà la storia della loro relazione tempestosa, intrecciando amore, tradimenti e genio creativo sullo sfondo delle turbolenze politiche e sociali del Messico rivoluzionario.
Amore, tradimenti e rivoluzione nella serie Netflix su Frida Kahlo e Diego Rivera
La serie, dal titolo non ancora deciso, racconterà di come una donna, Frida, rifiutò di essere soltanto una musa e decise di raccontare la propria versione del dolore. E di come un uomo, Diego, cercò di sostenere il proprio genio creativo nonostante le sue contraddizioni. La relazione fra i due fu la loro stessa forza propulsiva, un campo di battaglia privato e al tempo stesso pubblico e indissolubilmente legato al Messico. Nelle parole dei produttori, la serie è la storia di "una bomba avvolta nella seta".
Carolina Leconte, vicepresidente dei contenuti per il Messico di Netflix, ha sottolineato l’ambizione senza precedenti del progetto. Ha affermato il desiderio di mostrare una Frida reale, che sembri uscire dallo schermo per prendere lo spettatore per mano e fargli vivere la sua storia durante una delle epoche più significative del paese. Si tratta, come ha affermato, di "una proposta audace che conduce negli spazi più intimi di due figure che sembrano essere state esaurite dal mito, ma la cui storia vera non è ancora stata affrontata direttamente."
Frida Kahlo come figura dal fascino universale: quando esce la serie?
Patricia Riggen e Gabriel Ripstein dirigeranno la serie. La sceneggiatura sarà supervisionata da María Renée Prudencio, mentre la produzione è affidata a Mónica Lozano di Alebrije Producciones. Riggen ha dichiarato che non potrebbe immaginare progetto migliore per tornare a lavorare in Messico dopo anni all’estero. Gabriel Ripstein ha spiegato invece che uno degli obiettivi principali della serie è non le cose che tutti già sanno su Frida e Diego. "L’intento è umanizzarli veramente, mostrando la loro genialità ma anche il peggio di ciascuno di loro. La narrazione sarà destrutturata, maliziosa e a tratti selvaggia, ma sempre emotiva e profondamente rispettosa, costruita attorno a due assi fondamentali: la loro complessa relazione amorosa e la loro vita artistica condivisa".
La figura di Frida Kahlo continua a esercitare un fascino universale, rappresentando non solo un’icona dell’arte messicana ma anche un simbolo di empowerment, speranza e potere per migliaia di persone in tutto il mondo. Netflix non ha ancora fornito tempistiche ufficiali sull’uscita della serie: il progetto è ancora solamente in fase di sviluppo.
