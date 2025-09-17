Freeze, Rocio 'assente', Paolantoni mattatore (con gaffe) e fischi social: "Il fake di STEP" La prima puntata dello show è stata fortemente criticata sul web per la sua somiglianza con 'Stasera tutto è possibile': "È praticamente la brutta copia".

Tante critiche per la prima puntata di Freeze – Chi sta fermo vince. L’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese, creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori, è andato in onda ieri sera (martedì 16 settembre 2025) su Rai 2, con la conduzione di Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Gli ospiti che hanno dovuto affrontarsi nei giochi del programma erano Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola Di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma. Gli ‘arbitri‘, invece, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e il telecronista Alberto Rimedio.

Per vincere le sfide, alcune piuttosto esilaranti, i concorrenti, così come suggerisce il titolo, dovevano restare immobili, nonostante le palline da ping pong in faccia, mentre venivano pitturati ovunque o quando un ninja bendato cercava di randellarli con una clava di gomma. A vincere è stato Paolantoni, vero mattatore di questa prima serata e apprezzatissimo sui social. In finale ha battuto Francesco Arienzo nell’ultima prova, ossia mettere la testa in una teca con dei serpenti rimanendo freezati.

Social polemici su Freeze: "È solo una brutta copia di Stasera tutto è possibile"

La prima puntata di Freeze – Chi sta fermo vince è stata seguitissima e criticatissima sui social. Sul web tantissimi riferimenti al programma di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile: format e atmosfere simili, e ospiti praticamente identici. La conduzione, invece, deve ancora rodarsi: Nicola Savino abbastanza centrato nella parte, e Rocio Munoz Morales piuttosto assente e alla ricerca di un suo posto nello show comico, forse distante dal suo registro. In generale, comunque, i commenti su X sono stati negativi, con tanti riferimenti a STEP, e gli unici applausi riservati a Paolantoni:

"È Freeze ma sempre Stasera tutto è possibile", "Ma è il fake di Stasera tutto è possibile", "Ridateci STEP e la stanza inclinata", "Ma questo #FREEZE non è praticamente la brutta copia di #STEP?", "Già il programma è molto simile a Stasera Tutto è Possibile, se poi chiami pure gli stessi ospiti l’effetto fotocopia è dietro l’angolo", "Non ho capito il ruolo di Rocio in questa trasmissione", "Savino centrato (sarebbe perfetto in 99 da battere), Rocio superflua", "Paolantoni il mio spirito guida", "Il maestro Paolantoni è in trance agonistica", "Avevo proprio bisogno di un programma così leggero e fresco".

