Non solo Avengers: i fratelli Russo rilanciano la storia più toccante degli anni Novanta
I due geni della Marvel sono ufficialmente al lavoro sul reboot di Free Willy, l'indimenticabile storia per famiglie che ha segnato gli anni '90
I fratelli Joe e Anthony Russo, famosi per aver diretto i film campioni d’incassi della Marvel, hanno deciso di riportare al cinema una storia che ha fatto piangere e sognare intere generazioni: Free Willy – Un amico da salvare.
Attraverso la loro casa di produzione (la AGBO), i due registi hanno dato il via ufficiale a un reboot del grande classico del 1993, affidando il compito di scrivere la nuova storia a due sceneggiatrici, Mary-Margaret Kunze e Jade Halley Bartlett.
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Free Willy, arriva un nuovo film diretto dai fratelli Russo: il successo della saga
Per chi non lo avesse mai visto, il film originale raccontava il legame speciale tra un ragazzino un po’ ribelle e un’orca imprigionata in un parco acquatico. All’epoca fu un successo pazzesco: costò solo 20 milioni di dollari e ne incassò più di 150 milioni in tutto il mondo. Ovviamente, un trionfo del genere spinse i produttori a creare dei sequel. Arrivarono così un secondo capitolo nel 1995 e un terzo nel 1997, che però andò malissimo al botteghino. Molto più tardi, nel 2010, uscì anche un quarto film pensato direttamente per la TV e il mercato di casa, questa volta con una bambina come protagonista.
La cosa incredibile è che la storia di Free Willy superò i confini del cinema, scatenando una vera e propria mobilitazione mondiale. Commossi dalla trama, tantissimi spettatori chiesero a gran voce la liberazione di Keiko, la vera orca che aveva recitato nel film. Purtroppo, accadde qualcosa di triste e inaspettato: una volta rimesso in libertà, l’animale non riuscì ad abituarsi alla vita selvaggia e morì nel 2003.
Un fiume di grandi progetti per il duo di registi
Questo nuovo Free Willy è solo uno dei tantissimi impegni in agenda per i fratelli Russo. I due registi stanno lavorando a progetti enormi, come i prossimi due attesissimi film degli Avengers (Doomsday e Secret Wars), un prequel di Rambo con il giovane attore Noah Centineo, un thriller intitolato The Whisper Man insieme a una leggenda come Robert De Niro e, infine, il terzo capitolo dell’action Tyler Rake con Chris Hemsworth.
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