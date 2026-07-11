Non solo Avengers: i fratelli Russo rilanciano la storia più toccante degli anni Novanta I due geni della Marvel sono ufficialmente al lavoro sul reboot di Free Willy, l'indimenticabile storia per famiglie che ha segnato gli anni '90

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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I fratelli Joe e Anthony Russo, famosi per aver diretto i film campioni d’incassi della Marvel, hanno deciso di riportare al cinema una storia che ha fatto piangere e sognare intere generazioni: Free Willy – Un amico da salvare.

Attraverso la loro casa di produzione (la AGBO), i due registi hanno dato il via ufficiale a un reboot del grande classico del 1993, affidando il compito di scrivere la nuova storia a due sceneggiatrici, Mary-Margaret Kunze e Jade Halley Bartlett.

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Free Willy, arriva un nuovo film diretto dai fratelli Russo: il successo della saga

Per chi non lo avesse mai visto, il film originale raccontava il legame speciale tra un ragazzino un po’ ribelle e un’orca imprigionata in un parco acquatico. All’epoca fu un successo pazzesco: costò solo 20 milioni di dollari e ne incassò più di 150 milioni in tutto il mondo. Ovviamente, un trionfo del genere spinse i produttori a creare dei sequel. Arrivarono così un secondo capitolo nel 1995 e un terzo nel 1997, che però andò malissimo al botteghino. Molto più tardi, nel 2010, uscì anche un quarto film pensato direttamente per la TV e il mercato di casa, questa volta con una bambina come protagonista.

La cosa incredibile è che la storia di Free Willy superò i confini del cinema, scatenando una vera e propria mobilitazione mondiale. Commossi dalla trama, tantissimi spettatori chiesero a gran voce la liberazione di Keiko, la vera orca che aveva recitato nel film. Purtroppo, accadde qualcosa di triste e inaspettato: una volta rimesso in libertà, l’animale non riuscì ad abituarsi alla vita selvaggia e morì nel 2003.

Un fiume di grandi progetti per il duo di registi

Questo nuovo Free Willy è solo uno dei tantissimi impegni in agenda per i fratelli Russo. I due registi stanno lavorando a progetti enormi, come i prossimi due attesissimi film degli Avengers (Doomsday e Secret Wars), un prequel di Rambo con il giovane attore Noah Centineo, un thriller intitolato The Whisper Man insieme a una leggenda come Robert De Niro e, infine, il terzo capitolo dell’action Tyler Rake con Chris Hemsworth. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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