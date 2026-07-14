Freddy Krueger torna a caccia nei sogni: Paramount rilancia l'incubo con il reboot di Nightmare On Elm Street Il boogeyman più famoso del cinema torna a colpire: Paramount prepara il reboot di Nightmare on Elm Street basato sul capolavoro originale horror del 1984.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un nome che basta da solo a togliere il sonno: Freddy Krueger. E presto tornerà più vivo che mai. La Paramount ha concluso un accordo con gli eredi di Wes Craven per sviluppare un nuovo capitolo della saga horror più iconica di sempre: si tratta del reboot di Nightmare On Elm Street (Nightmare – Dal Profondo della Notte), basato sul film originale del 1984. A guidare il progetto sarà Paramount Primal, l’etichetta di genere che punta a ridefinire l’horror contemporaneo. La trama è ancora segreta, ma i fan del franchise hanno già iniziato il conto alla rovescia.

Nightmare On Elm Street, Paramount rilancia Freddy Krueger con il reboot del film del 1984: i dettagli

Un nuovo capitolo di Nightmare è ufficialmente in lavorazione. Paramount Pictures ha acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti per un nuovo film ambientato nell’universo di Nightmare – Dal Profondo della Notte, che sarà sviluppato dalla neonata etichetta dedicata al cinema di genere, Paramount Primal. I diritti sono stati concessi dagli eredi di Wes Craven, che produrranno il progetto insieme all’avvocato Marc Toberoff. Il film è ancora senza titolo e la trama ancora top secret, ma sarà collegata direttamente al classico del 1984 e vedrà il ritorno di Freddy Krueger, il celebre assassino che uccide le sue vittime nei sogni con il suo iconico guanto artigliato. Paramount Primal, guidata dai produttori JD Lifshitz e Raphael Margules, si concentrerà sulla realizzazione di film di genere a budget contenuto, spaziando dall’horror alla fantascienza, dall’azione alla commedia. In una dichiarazione ufficiale, Iya Labunka, vedova di Wes Craven, ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando che l’obiettivo è far conoscere il mondo di Nightmare on Elm Street a una nuova generazione di spettatori. Ha inoltre sottolineato che Wes Craven sarebbe stato felice di vedere il genere horror ottenere il riconoscimento culturale che merita.

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Il franchise, nato nel 1984, racconta la storia di Freddy Krueger, un assassino di bambini ucciso dai genitori delle sue vittime che torna dall’aldilà per perseguitare gli adolescenti nei loro sogni. Nel corso degli anni il personaggio è apparso in nove film, una serie TV e diversi videogiochi. L’ultimo film della saga è stato il reboot del 2010. I film della serie sono stati distribuiti da New Line Cinema, che mantiene i diritti internazionali del franchise, mentre il nuovo progetto sarà sviluppato da Paramount Primal per il mercato statunitense.

Nightmare On Elm Street (Nightmare – Dal Profondo della Notte), trama del film del 1984

Nel film del 1984, diretto da Wes Craven, Tina Grey è tormentata da un incubo ricorrente in cui un uomo dal volto ustionato, armato di un guanto con artigli affilati, cerca di ucciderla. Dopo aver invitato gli amici Nancy, Glen e il fidanzato Rod a trascorrere la notte con lei, Tina viene brutalmente assassinata nel sonno da una forza invisibile. Rod, presente nella stanza, fugge e viene accusato dell’omicidio.

Anche Nancy inizia ad avere gli stessi inquietanti incubi e scopre che le ferite subite nei sogni si manifestano realmente sul suo corpo. Dopo aver affrontato nuovamente il misterioso assassino durante un incubo, riesce a sottrargli il cappello e scopre la sua identità: si tratta di Freddie Krueger, un assassino di bambini tornato dal mondo dei morti per vendicarsi attraverso i sogni dei figli di coloro che lo avevano bruciato vivo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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