Freddie Mercury, i retroscena (inediti) dell’ex Mary Austin: “Mi aveva chiesto di sposarlo. Con una canzone ho capito che tutto stava finendo” L'ex compagna e assistente del frontman dei Queen ha rivelato in un'intervista il suo passato con la star. Dal fidanzamento all'ammissione di bisessualità. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il ricordo di Freddie Mercury, frontman leggendario dei Queen, morto di Aids nel 1991, è ancora indelebile nella memoria di una generazione (e forse più) di fan e ammiratori. E lo stesso vale per l’ex compagna del cantante, nonché sua assistente, la 75enne Mary Austin. Che oggi, in un’intervista al Corriere e in attesa del nuovo libro rivelazione "Una vita in musica" – arriverà nelle librerie il 20 ottobre 2026 – si è sbottonata sul suo passato insieme al grande artista. Fidanzati e sul punto di sposarsi, i due si erano poi separati. Ma il rapporto di amicizia e confidenza era rimasto intatto. Tanto che dopo la morte, Freddie decise di affidare la sua casa di Kensington proprio a lei. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Freddie Mercury, le nuove rivelazioni di Mary Austin sul loro rapporto speciale

"Semplicemente ci siamo incontrati. Ci siamo trovati". Così Mary Austin, oggi 75enne, nell’intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato nuovi retroscena sul rapporto con il cantante dei Queen Freddie Mercury. "Quando si incontra qualcuno e quando si è giovani tutto è nuovo. Freddie era arrivato a Londra da pochi anni e anche Londra era nuova per lui. È successo".

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La loro storia, ripercorsa dall’ex assistente in occasione dell’uscita del libro di memorie "Una vita in musica", è un condensato di affetto e di contraddizioni. Dagli inizi, entrambi giovanissimi, alla separazione inevitabile fino all’apice della carriera di Freddie. "Mi ha corteggiata e immediatamente abbiamo avuto questa connessione silenziosa, non verbale", ha raccontato Mary, aggiungendo che fin dall’inizio "c’era qualcosa che cresceva, ed era la fiducia. Lui si fidava di me, io mi fidavo di lui… In realtà ci siamo conosciuti pian piano. Venivamo da due background culturali diversi, però in qualche modo c’era una base comune".

L’ammissione della bisessualità e la rottura tra Freddie Mercury e Mary Austin

Poi le dolenti note. Era il 1977, e Freddie decide di confessarsi con la compagna: "Un giorno Freddie mi dice: ‘Mary, forse sono bisessuale’. E io gli ho risposto di getto: ‘No, tu sei gay’". All’epoca erano fidanzati, "con tanto di anello. Bellissimo, d’argento, con uno scarabeo decorato. Me l’ha donato e mi ha chiesto se volevo sposarlo. Naturalmente risposi di sì. Era la mattina di Natale del 1973".

E ancora, altri dettagli personali: "Quando mi ha detto di essere bisessuale io l’ho percepito come un ‘invito’ per me. In realtà gli ho detto: a me va bene che tu sia bisessuale o gay però lo sarai da solo perché a me i ménage à trois non interessano. Era un po’ come tracciare un confine: io ti rispetto per quello che sei, però questa non è la mia strada".

Per Mary Austin fu duro da accettare, anche se lei non lo definisce esattamente un fulmine a ciel sereno: "Sì e no. La realtà è che lo show business è molto complicato e in questo mondo le persone cambiano parecchio. Io però ero giovane, avevo 26 anni, e non capivo bene come stessero cambiando le cose. Forse ho avuto delle avvisaglie quando è arrivato John Reid e sicuramente dopo Bohemian Rhapsody c’erano dei cambiamenti più chiari. È lì che mi sono chiesta che cosa stesse accadendo".

Il ‘no’ di Freddie Mercury al Live Aid del 1985

"E poi", aggiunge la Austin, "ascoltando Somebody to Love ho capito che tutto stava finendo. Cercava qualcuno da amare, e non ero più io". È seguito un passaggio non indolore, per Mary, da fidanzata ad assistente personale di Freddie Mercury. Ma il filo che li legava non si è mai spezzato. Neppure dopo un incidente mai raccontato legato al leggendario Live Aid del 1985. "Pensi che non voleva nemmeno partecipare", ha concluso parlando con il Corriere Mary Austin. "Gli dissi che non ero d’accordo con lui. Alla fine si decise, ma mi mise il muso…Non venni neppure invitata nel backstage. Quel giorno sono andata in mezzo al pubblico con un biglietto che mi ero acquistata io. Temevo che lo show potesse andare male e che me l’avrebbe rinfacciato. Invece andò benissimo. La cosa buffa è che io e Freddie non ne abbiamo più parlato".

Guida TV

Mary Reilly La7 Cinema 21:15

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