La storia di Bibi, la presunta figlia ‘segreta’ di Freddie Mercury, si è chiusa il 15 gennaio con la sua morte a 48 anni, dopo una lunga battaglia contro un cordoma. Una vicenda rimasta nell’ombra per quasi mezzo secolo, e diventata pubblica solo di recente, grazie alla biografia "Love, Freddie" della giornalista britannica Lesley‑Ann Jones. Nel suo libro, l’autrice ha svelato che il frontman dei Queen sarebbe diventato padre nel 1976, in seguito a una relazione clandestina con la moglie di un suo amico. Ecco tutti i dettagli.

Chi era Bibi, la figlia ‘nascosta’ di Freddie Mercury

Bibi sosteneva di essere nata nel 1976 da una relazione tra Freddie Mercury e la moglie di un suo caro amico. Una storia clamorosa, che aveva sconvolto il mondo della musica dopo l’uscita dell’esplosiva biografia "Love, Freddie". A rivelare questo segreto decennale era stata la giornalista Lesley‑Ann Jones, con cui Bibi si sarebbe confidata per rendere finalmente pubblica la verità.

Cresciuta in Europa, Bibi aveva scelto una vita lontana dai riflettori, lavorando nel campo medico e costruendosi una famiglia propria. È stato proprio il marito Thomas, padre dei due figli piccoli di 9 e 7 anni, ad annunciare la scomparsa della donna con un breve comunicato: "B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi".

Il rapporto segreto (ma intenso) con Freddie Mercury

Stando alle rivelazioni di Bibi, Freddie Mercury sarebbe stato per lei un padre affettuoso e sempre presente. Il cantante la chiamava tutti i giorni, e aveva inventato per lei nomignoli teneri come "trésor" e "piccola ranocchietta". Secondo il racconto, il frontman l’avrebbe seguita fin dall’infanzia, andandola a trovare in modo discreto e telefonandole spesso anche durante i lunghi tour mondiali. E alcune canzoni dei Queen, come "Bijou" e "Don’t Try So Hard", sarebbero state scritte proprio pensando a lei.

Mercury, morto nel 1991 quando Bibi aveva circa 15 anni, avrebbe poi affidato alla figlia 17 volumi di diari personali, pieni di appunti, ricordi e riflessioni intime sulla propria vita, chiedendole di custodirli. E a proposito di questa vicenda, l’autrice del libro Lesley‑Ann Jones ha anche affermato di essere in possesso di prove del DNA a sostegno della sua storia. "Sono devastata dalla perdita di questa donna", ha commentato la giornalista dopo la morte di Bibi, "era venuta da me con un obiettivo altruistico: mettere da parte tutti coloro che hanno avuto carta bianca con la storia di Freddie per 32 anni, per sfidare le loro bugie e la loro riscrittura della sua vita, e per rivelare la verità. Alla fine della sua vita, era tutto ciò che contava per lei. È stata molto malata per tutti i 4 anni in cui abbiamo lavorato insieme. Ma aveva una missione. Ha messo se stessa e i suoi bisogni all’ultimo posto".

