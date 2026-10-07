Freddie Jackson è morto a 70 anni: addio alla voce dell’R&B: "Il suo dono vivrà per sempre". La causa della morte Il cantante di “Rock Me Tonight” e “You Are My Lady” è scomparso lo scorso lunedì: il comunicato della famiglia e la storia dagli esordi al successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La musica soul e R&B americana perde una delle voci più riconoscibili della sua storia. Freddie Jackson, protagonista delle classifiche negli anni Ottanta e interprete di brani diventati classici come "Rock Me Tonight" e "You Are My Lady", è infatti morto a 70 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato soprattutto la sua sensibilità umana e il legame costruito nel corso dei decenni con il pubblico. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Freddie Jackson, la morte a 70 anni

Freddie Jackson è scomparso lunedì 5 ottobre 2026, appena tre giorni dopo aver compiuto 70 anni. La famiglia non ha reso noto il motivo del decesso e ha spiegato che ulteriori informazioni sulle esequie saranno diffuse nei prossimi giorni. Nel messaggio pubblicato sui suoi canali ufficiali, i familiari hanno descritto l’artista come una persona generosa e profondamente legata alla musica, alla famiglia, agli amici e ai suoi ammiratori.

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È con profonda tristezza e cuori pesanti che condividiamo la scomparsa del nostro amato Freddie Jackson, che è andato a riposare ieri sera.

Freddie era più di una voce leggendaria. Era un’anima gentile e generosa che amava i suoi fan, la sua famiglia, i suoi amici e la sua musica con tutto ciò che aveva. Per decenni ha dato a noi le canzoni che sono diventate la colonna sonora delle nostre storie d’amore, le nostre celebrazioni e i nostri ricordi più preziosi. Quel dono vivrà per sempre.

A tutti coloro che hanno cantato, ballato o hanno provato qualcosa quando Freddie è salito sul palco: grazie. Eravate famiglia per lui, e lui ha portato con sé il vostro amore sempre.

Per favore, tenete la sua famiglia, gli amici e le persone care nelle vostre preghiere in questo momento difficile. I dettagli riguardo agli arrangiamenti e come onorare il suo lascito saranno condivisi nei prossimi giorni.

Riposa in pace, Freddie. Il tuo lascito e la tua voce vivranno per sempre.

La malattia e la causa della morte

Negli ultimi anni Jackson aveva raccontato pubblicamente una parte molto più personale della propria vita. Nel 2024 aveva infatti rivelato di aver ricevuto una diagnosi di malattia renale, scegliendo di trasformare quella esperienza anche in un’occasione di sensibilizzazione. Aveva avviato una collaborazione con la National Kidney Foundation e spiegato di voler parlare della propria condizione con trasparenza, nella speranza di poter essere utile ad altre persone.

La storia di Freddie Jackson: gli inizi e la carriera

Nato e cresciuto ad Harlem, a New York, Freddie Jackson si avvicinò alla musica attraverso il gospel cantato in chiesa. Dopo le prime esperienze nei locali della città, alla fine degli anni Settanta entrò nei Mystic Merlin, gruppo con cui si trasferì per un periodo sulla West Coast. Il ritorno a New York precedette la svolta discografica. Nel 1985 arrivò "Rock Me Tonight", album d’esordio che lo impose immediatamente sulla scena R&B e ottenne la certificazione di disco di platino. Il progetto gli valse due nomination ai Grammy Awards, tra cui quella come miglior artista esordiente e quella per la migliore interpretazione vocale R&B maschile grazie a "You Are My Lady". Due anni più tardi anche "Just Like the First Time" raggiunse il platino. Pur avendo raggiunto il momento di massima popolarità negli anni Ottanta, Jackson continuò a pubblicare musica per diversi decenni. Nel 2023 aveva pubblicato "My First Love", il suo ultimo album, dedicato alla madre. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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