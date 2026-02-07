Addio a Fred Smith, leggenda del rock con i 'Blondie' e i 'Television': le cause della morte È morta la leggenda del rock Fred Smith, un musicista che ha definito la scena punk e new wave di New York

Fred Smith, storico bassista della band Television e membro originale dei Blondie, è morto giovedì 5 febbraio 2026 all’età di 77 anni. La notizia è stata confermata dai suoi compagni di band tramite un post sui social media, ricevendo immediatamente tributi da colleghi, amici e fan. Smith è ricordato come una figura chiave della scena punk e del rock alternativo di New York degli anni Settanta, grazie al suo stile di basso essenziale, melodico e profondamente influente.

Addio Fred Smith, bassista dei Television: le cause della morte

La causa specifica della morte di Fred Smith non è stata resa pubblica. Secondo quanto emerso nelle dichiarazioni dei suoi compagni di band, Smith "ha combattuto la sua malattia a lungo e duramente negli ultimi anni", affrontando questa sfida con la stessa determinazione che metteva nella sua musica. In un commovente messaggio su Instagram, il chitarrista e amico di lunga data Jimmy Rip ha scritto:

"Fred Smith era non solo il mio compagno di band per 46 anni — era un vero amico. Era un grande compagno di corsa e esattamente il tipo di persona che volevi intorno quando la vita in tour diventava stancante. Il suo senso dell’umorismo, proprio come la sua voce musicale, era asciutto, sottile, diretto, esilarante e ti lasciava sempre con la voglia di qualcosa in più. Ieri se n’è andato da questo mondo, lasciando così tante persone che lo amavano con la voglia di qualcosa in più… di lui."

Rip ha continuato:

"Se amate le linee di basso melodiche e il contrappunto, potreste imparare molto su ciò che Fred ha creato con tanta naturalezza. Era un talento naturale — mai appariscente, sempre essenziale — sempre al servizio della canzone in modi che solo i più grandi musicisti sanno fare. Avevamo grandi progetti per suonare la musica di Tom dal vivo quest’anno… ma non era destino. Per fortuna, siamo riusciti a dirci addio, ‘ti amo’ sono state le nostre ultime parole. Mi mancherà più di quanto chiunque possa immaginare."

Fred Smith, la carriera tra Television e Blondie

Fred Smith è nato a New York City il 10 aprile 1948 e ha iniziato a suonare il basso fin da giovane, entrando nel panorama musicale quando la scena newyorkese stava prendendo forma negli anni Settanta. La sua prima formazione di rilievo fu con Angel and the Snake, un gruppo che si sarebbe poi evoluto nei Blondie con Debbie Harry alla voce. Smith suonò con la band nei suoi primissimi anni di vita prima di lasciarla nel 1975.

Come raccontato nelle sue stesse parole a proposito della scelta di cambiare band:

"Blondie era come una nave che affondava e Television era la mia band preferita."

Fu così che Smith entrò nei Television al posto di Richard Hell, che aveva lasciato il gruppo. Con Television, Smith divenne protagonista della rivoluzione della scena punk e new wave americana. Il gruppo pubblicò il loro album di debutto Marquee Moon nel 1977, considerato uno dei dischi più influenti della storia del rock alternativo e inserito nelle liste dei migliori album di sempre.

Dopo lo scioglimento dei Television nel 1978, Smith continuò a collaborare con altri artisti e a suonare su album solisti dei suoi compagni Tom Verlaine e Richard Lloyd, oltre ad altri musicisti come Willie Nile, The Roches e Peregrins. Negli anni successivi partecipò anche alla reunion dei Television a partire dal 1992 e prese parte a numerosi tour nel corso dei decenni successivi.

La vita privata: la moglie e la passione per il vinoa

Oltre ai suoi successi musicali, Fred Smith ha costruito una vita personale ricca e appagante. Era sposato con Paula Cereghino, artista e socia nella vita e negli affari. Insieme, nel 1999 decisero di trasformare una passione in un progetto condiviso: fondarono la Cereghino Smith Winery, un’attività vinicola artigianale nata nel loro appartamento di New York City e poi trasferita a Bloomington, New York, dove divenne una realtà consolidata nel mondo dei vini artigianali.

