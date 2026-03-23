Fred De Palma ‘prenota’ il tormentone dell’estate 2026: in arrivo il nuovo singolo (esplosivo) con Emis Killa e Anitta Il cantante italiano ha annunciato l'uscita del suo nuovo pezzo giovedì notte. Con lui l'amico e collega rapper e la star latinoamericana di "Envolver". Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’era chi lo aveva già intuito dalle storie Instagram di Emis Killa, che ieri aveva lasciato trapelare qualcosa senza sbilanciarsi troppo. Oggi è arrivata la conferma ufficiale: Fred De Palma torna con un nuovo singolo che si candida fin da subito a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026. Il brano si intitola "La testa gira", e vede la collaborazione di due nomi di peso: Emis Killa appunto, rapper tra i più solidi del panorama urban italiano, e Anitta, la popstar brasiliana che negli ultimi anni ha conquistato il mercato globale. Il pezzo uscirà giovedì notte, e l’attesa è già altissima. Ecco tutti i dettagli.

Fred De Palma, lo spoiler di Emis Killa e l’annuncio del nuovo singolo

A far scattare la curiosità dei fan era stato proprio Emis Killa, che sui suoi profili social aveva lasciato intuire qualcosa nelle ultime ore. L’annuncio ufficiale è poi arrivato oggi, con la conferma non solo del titolo, "La testa gira", e della data di uscita – giovedì 26 marzo a mezzanotte – ma anche della presenza di Anitta nel progetto. Dettaglio che ha immediatamente amplificato l’interesse attorno al brano.

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Il percorso di Fred De Palma, uno degli artisti italiani più abituati a costruire hit estive, è costellato di collaborazioni internazionali e brani pensati per le playlist da spiaggia, capaci di mescolare reggaeton, pop e urban in un sound riconoscibile e trasversale. Con "La testa gira" l’artista sembra quindi voler confermare e rafforzare questa vocazione, puntando su una tripletta di nomi capace di intercettare pubblici molto diversi: i fan dell’hip hop italiano con Emis Killa, quelli della scena latina e globale con Anitta, e la fanbase consolidata di De Palma nel mezzo.

Il potenziale tormentone dell’estate 2026

Il cocktail sembra azzeccato. Emis Killa porta con sé una credibilità rap difficile da scalfire, costruita in oltre quindici anni di carriera e confermata da collaborazioni trasversali che vanno dal mainstream all’underground. Anitta, dal canto suo, è reduce da un periodo di grandissima visibilità internazionale, con brani e featuring che hanno scalato le classifiche di mezzo mondo. Mettere insieme questi tre artisti su un pezzo che, già dal titolo, lascia immaginare un’atmosfera calda e coinvolgente, è una mossa che sa di strategia ben calcolata.

L’uscita è fissata per giovedì notte: un lancio in piena settimana, pensato per alimentare gli stream del weekend e costruire hype social già con l’arrivo della primavera. E se le premesse verranno mantenute, "La testa gira" potrebbe già essere tra i pezzi candidanti a tormentone dell’estate 2026.

Chi è Anitta: la popstar brasiliana che ha conquistato il mondo

Nata a Rio de Janeiro nel 1993, Anitta — nome d’arte di Larissa de Macedo Machado — è oggi una delle artiste più influenti del panorama musicale latinoamericano e globale. Cresciuta nelle favelas di Honório Gurgel, ha costruito la sua carriera a partire dal 2013 con una determinazione fuori dal comune, diventando in pochi anni un punto di riferimento della musica funk brasiliana e poi del pop latino internazionale.

Il salto definitivo verso il mercato globale è arrivato con "Envolver" nel 2022, primo brano di un’artista brasiliana a raggiungere il numero uno della classifica globale di Spotify. Da lì in poi, collaborazioni con J Balvin, Cardi B, Maluma e Diplo hanno consolidato il suo status di star planetaria, capace di muoversi con disinvoltura tra generi, lingue e mercati diversi.

In Italia, però, il nome di Anitta non è rimasto solo legato alla musica. Nel 2023 la cantante era finita al centro del gossip per un presunto flirt con Simone Susinna, attore e modello italiano noto soprattutto per il ruolo di Nacho nella saga cinematografica "365". I due erano stati immortalati insieme in alcuni scatti realizzati in occasione di una campagna fotografica per Dolce & Gabbana, in atteggiamenti piuttosto intimi che avevano alimentato voci su una possibile frequentazione. Né Anitta né Susinna avevano però confermato ufficialmente il presunto legame, lasciando la questione nel perimetro dell’indiscrezione.

Adesso Anitta torna a far parlare di sé in Italia, ma questa volta per ragioni strettamente musicali. E con "La testa gira" in uscita giovedì notte, è probabile che il suo nome torni a occupare le conversazioni social da qui all’estate 2026.

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