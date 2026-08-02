Fred De Palma: "Sanremo? Un errore, non era per me". La confessione dopo l'ultimo posto, la voglia di tornare e il matrimonio con Jori Delli Fred De Palma torna sull'ultimo posto a Sanremo nel 2024 e rivela di aver sbagliato ma di aver voglia di tornare. Presto il matrimonio con Jori Delli

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Nell’estate dominata a livello globale dalle sonorità di Bad Bunny, c’è chi in Italia può finalmente dire di averci visto lungo con largo anticipo. Parliamo di Fred De Palma (all’anagrafe Federico Palana), il trentaseienne piemontese consideratosi a tutti gli effetti il pioniere del reggaeton italiano. Oggi che il genere è approdato in cima alle classifiche nostrane grazie alla sua hit La testa gira – firmata insieme alla star brasiliana Anitta e al collega Emis Killa -, l’artista si gode il momento d’oro, consapevole che i tempi sono finalmente maturi per quella fusione tra rap e ritmi latini che ha inseguito per anni.

Dietro la facciata del successo e dei ritmi travolgenti si nasconde però un percorso fatto anche di deviazioni, scelte azzardate e una continua ricerca di equilibrio personale, tra luci dei riflettori e vita privata.

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Dalla lezione di Sanremo al desiderio di rivalsa sul palco dell’Ariston

Guardando indietro, il pensiero corre inevitabilmente alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, un’avventura conclusasi con un amaro ultimo posto in classifica. Un risultato che avrebbe potuto scoraggiare chiunque, ma non Federico. Rileggendo quel momento con grande maturità e serenità, l’artista definisce quell’esperienza senza troppi giri di parole come "un errore", ammettendo che il brano portato in gara non rispecchiava appieno la sua vera anima musicale.

Per Fred De Palma, comunque, cadere fa parte del gioco: sbagliare è sempre stato il suo modo personale per tarare la bussola e ritrovare la direzione corretta. Proprio per questo motivo, il desiderio di rimettersi alla prova non si è affatto spento. Il cantante si dice pronto a tornare a Sanremo, forte di una musica ormai molto più ricettiva e pronto ad accogliere a braccia aperte le sonorità urban e latine rispetto al passato.

L’equilibrio ritrovato: tra la rinascita personale e le nozze intime con Jori Delli

Oltre alla musica, il presente del rapper racconta soprattutto una storia di rinascita intima. Dopo aver affrontato periodi complessi segnati da dolorosi lutti e dalla dura battaglia contro la dipendenza dal gioco, l’artista ha dichiarato di aver finalmente trovato un bilanciamento sano tra la sua identità pubblica di star e la vita quotidiana di Federico. Una stabilità che gli permette di guardare al futuro con serenità e concretezza.

Questa nuova fase di maturità culminerà presto in un evento speciale: il matrimonio con Jori Delli. A dispetto dei grandi party e della vita mondana a cui è abituato, il re del reggaeton ha scelto di celebrare le nozze in modo del tutto inaspettato, optando per una cerimonia strettamente privata e riservata solo agli affetti più cari e ai familiari stretti. Tra le date infuocate dei prossimi concerti al Fabrique di Milano e un matrimonio intimo all’orizzonte, Fred De Palma dimostra che si può cadere, imparare dagli sbagli e ripartire più forti di prima, sia sul palco che nella vita.

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