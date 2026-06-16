I fratelli Duffer sfidano Netflix con Paramount, il giorno da ricordare per non perdere il film evento: dimenticherete Stranger Things I creatori di Stranger Things sbarcano al cinema con un progetto top secret che ha già una data di uscita: cosa sappiamo sul loro misterioso 'film evento'.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dal piccolo schermo al cinema, il passo è breve – e i fratelli Duffer, questo, lo sanno bene. La Paramount ha svelato la data di uscita del primo film diretto dal duo che ha conquistato tutti con Stranger Things. Un progetto ancora senza titolo, definito un "film evento", che segna l’inizio di una nuova era per Matt e Ross, dopo la conclusione della loro serie di successo. I dettagli restano scarsissimi ma tutto lascia presagire che sarà una pellicola destinata a lasciare il segno. Di seguito, tutti i dettagli.

Da Stranger Things al grande schermo, il primo film dei fratelli Duffer ha una data di uscita

Ebbene sì, ci siamo, a quanto pare. Paramount ha annunciato che il primo film per il cinema dei fratelli Matt e Ross Duffer, creatori di Stranger Things, uscirà il 3 novembre 2028. Il progetto, ancora senza titolo, sarà un "film evento" diretto dai due e basato su una loro sceneggiatura originale. Nel 2025, i Duffer hanno firmato un accordo esclusivo di quattro anni con Paramount dopo aver lasciato Netflix, una mossa legata anche alla volontà di concentrarsi maggiormente sul grande schermo. Il loro passaggio è stato parte della strategia di espansione dello studio guidato da David Ellison dopo la fusione con Skydance, che ha incluso anche accordi con altri grandi nomi come James Mangold, Will Smith e Jon M. Chu.

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All’interno di Paramount, i fratelli Duffer ritroveranno anche Cindy Holland e Matt Thunell, già coinvolti nel successo di Stranger Things ai tempi di Netflix. Il loro addio alla piattaforma è arrivato dopo la conclusione della quinta stagione della serie, terminata nel 2025. Dopo il distacco da Netflix, hanno comunque continuato a lavorare su diversi progetti legati all’universo Stranger Things e su altre produzioni come Something Very Bad Is Going to Happen e The Boroughs, fino alla scadenza ufficiale del loro accordo con la piattaforma ad aprile.

The Boroughs – Ribelli Senza Tempo, la nuova serie dei Duffer che ‘richiama’ Stranger Things

In molti rimpiangono Stranger Things, lo sappiamo, ma di recente, i fratelli Duffer hanno ‘regalato’ ai fan un’altra perla di serie che richiama Hawkins. Si tratta di The Boroughs – Ribelli Senza Tempo, che vanta anche la presenza di Alfred Molina. In una comunità per pensionati nel deserto del Nuovo Messico, Sam Cooper scopre che dietro l’apparente tranquillità si nasconde una minaccia mostruosa. Ignorato dalle autorità, si unisce a un gruppo di abitanti emarginati per indagare e affrontare il pericolo che si cela nel quartiere. Nel cast, troviamo anche:

Geena Davis

Alfre Woodard

Denis O’Hare

Clarke Peters

Carlos Miranda

Jena Malone

Seth Numrich

Alice Kremelberg

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