Stranger Things è finito, ma i fratelli Duffer tornano su Netflix con una serie horror da brividi: segnate questo giorno Dopo il finale di Stranger Things, che ha chiuso un cerchio dopo anni, i fratelli Duffer tornano su Netflix con una nuova serie horror che sorprenderà i fan.

E’ quasi trascorso un mese dal gran finale di Stranger Thing, che ha sconvolto i fan. In molti (forse tutti gli appassionati) si stanno ancora ‘leccando le ferite’ ma, c’è una novità che, di sicuro, li renderà felici. I fratelli Duffer torneranno molto presto su Netflix con una nuova serie horror, il cui titolo è Something Very Bad Is Going To Happen, La trama (di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo) è davvero interessante, così come il cast e, non abbiamo dubbi che questo progetto si rivelerà un altro successo. Proseguendo la lettura, scoprirete anche quando la nuova serie approderà sulla piattaforma streaming.

Something Very Bad Is Going To Happen, i fratelli Duffer tornano su Netflix: quando esce la nuova serie

Sì, è proprio così e non avete letto male: dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con la serie horror Something Very Bad Is Going To Happen, creata da Haley Z. Boston e in arrivo in streaming il 26 marzo 2026. Lo show racconta la storia di Rachel Harkin (Camila Morrone), diretta a una remota residenza di famiglia per sposare Nicky Cunningham (Adam DiMarco). Ogni episodio copre un giorno dei cinque che precedono il matrimonio. Con il passare del tempo, strani eventi aumentano paranoia e superstizione di Rachel, trasformando quella che dovrebbe essere la giornata più felice della sua vita in una lotta per la sopravvivenza, mentre la settimana porta a un matrimonio destinato a un drammatico epilogo. Camila Morrone e Adam DiMarco ricoprono il ruolo dei due sposi, supportati da Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine e Sawyer Fraser. La serie è diretta e prodotta da Weronika Tofilska, con regia aggiuntiva di Axelle Carolyn e Lisa Bruhlmann.

I Duffer producono insieme a Hilary Leavitt e Andrea Sperling e nei prossimi mesi saranno coinvolti anche in The Boroughs, con Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodard. A dicembre hanno confermato che l’adattamento de Il Talismano di Stephen King, annunciato nel 2022, non verrà realizzato.

Something Very Bad Is Going To Happen, il titolo della serie è molto più di un avvertimento

Una cosa particolare di questa serie e che incuriosisce sin da subito è il titolo. Quest’ultimo non è solo un semplice avvertimento, ma una promessa. In un’intervista a Entertainment Weekly, la showrunner ha spiegato: "In ogni serie serve un conflitto, ma qui vi terremo col fiato sospeso fino all’ultimo per capire quale sia la cosa davvero brutta che sta per accadere." La serie esplora il disagio di incontrare per la prima volta la famiglia del partner, tra paura di legarsi alla persona sbagliata e il timore di entrare in un nucleo familiare con tradizioni oscure.

